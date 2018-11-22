Происшествия
Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство
Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганствоRT на русском16:27
Защита рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, обжалует арест артиста за мелкое хулиганство. Об этом рассказал адвокат Алексей Аванесян.
RT на русском16:27
с чего всё началось
Полиция Краснодара составила три административных протокола в отношении задержанного в среду вечером рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова (сценический псевдоним Хаски), сообщил агентству "Интерфакс" адвокат артиста Алексей Аванесян.Интерфаксвчера в 18:59
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