Происшествия

Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство
RT на русском
вчера в 16:27

Защита рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, обжалует арест артиста за мелкое хулиганство. Об этом рассказал адвокат Алексей Аванесян.
RT на русскомвчера в 16:27

Подробнее о событии

В Краснодаре адвокаты намерены обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство

Кубанские новостивчера в 23:42

В Краснодаре защита рэпера Хаски обжалует его арест за хулиганство

Кубань 2400:22

В Краснодаре защита рэпера Хаски обжалует его арест

Юга.ру00:37

Рэперу Хаски дали трое суток ареста за отказ от освидетельствования

РБКвчера в 15:53

Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

РИА Новостивчера в 13:00

Защита рэпера Хаски будет обжаловать его арест

ТАССвчера в 15:33

По второму административному делу суд оправдал рэпера Хаски

Медиазонавчера в 14:03
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Происшествия

Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым

Сотрудники Скотленд-Ярда пытаются найти свидетелей, которые могли видеть граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Соединенном Королевстве в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также тех, кому известно о происхождении флакона от духов, содержавшего нервно-паралитическое вещество.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Двое полицейских погибли при нападении на консульство Китая в Карачи

Обновлено в 00:58
Происшествия

С острова Хайнань задержали вылет самолета с российскими туристами

Самолет, на борту которого находились 280 туристов, не смог вылететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск по техническим причинам.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме под Тулой

Три человека погибли на пожаре в частном доме в деревне Барсуки Ленинского района, входящего в городской округ Тула, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»

В американском городе Сидар-Спрингз, штат Мичиган, женщина выжила после автомобильной аварии, в результате которой ее череп оказался полностью отделен от позвоночника.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В Финляндии у россиянки забрали пятилетнюю дочь

По словам правозащитника, россиянка просит российские власти о помощи в возвращении дочери.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Доминикане пропал вертолет с пятью туристами

Вертолет, на борту которого находились пятеро туристов, пропал на севере Доминиканской республики, сообщает местная газета Listin Diario.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

Клиника потребовала 15 миллионов за лечение умершей россиянки

Обновлено в 00:24
Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» пропал в Тольятти

Актер театра и кино Олег Куртанидзе пропал в Тольятти и не выходит на связь с родными. Об этом рассказали в местной полиции.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Арестованного за укус полицейского щенка освободили в Великобритании

Арестованного на девять месяцев за укус полицейского щенка чау-чау по кличке Бангл освободили из питомника в Великобритании.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Салехард остался без света из-за аварии

Город Салехард с населением около 50 тыс. человек остался без света из-за аварии, сейчас подачу электричества восстанавливают.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Утечка химического вещества на заводе под Иркутском ликвидирована

Ранее сообщалось об утечке опасного химического вещества на заводе, было объявлено чрезвычайное положение в радиусе пяти километров от территории предприятия.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Ижевский врач изнасиловал пациентку после операции

Прокуратура Удмуртской Республики направила в суд дело ижевского врача, который изнасиловал женщину, перенесшую накануне операцию.
Обновлено в 01:01
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