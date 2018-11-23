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Защита рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, обжалует арест артиста за мелкое хулиганство. Об этом рассказал адвокат Алексей Аванесян.

Происшествия Происшествия Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым Сотрудники Скотленд-Ярда пытаются найти свидетелей, которые могли видеть граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Соединенном Королевстве в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также тех, кому известно о происхождении флакона от духов, содержавшего нервно-паралитическое вещество.

Происшествия Происшествия Двое полицейских погибли при нападении на консульство Китая в Карачи

Происшествия Происшествия С острова Хайнань задержали вылет самолета с российскими туристами Самолет, на борту которого находились 280 туристов, не смог вылететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск по техническим причинам.

Происшествия Происшествия Три человека погибли при пожаре в частном доме под Тулой Три человека погибли на пожаре в частном доме в деревне Барсуки Ленинского района, входящего в городской округ Тула, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Происшествия Происшествия Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания» В американском городе Сидар-Спрингз, штат Мичиган, женщина выжила после автомобильной аварии, в результате которой ее череп оказался полностью отделен от позвоночника.

Происшествия Происшествия В Финляндии у россиянки забрали пятилетнюю дочь По словам правозащитника, россиянка просит российские власти о помощи в возвращении дочери.

Происшествия Происшествия В Доминикане пропал вертолет с пятью туристами Вертолет, на борту которого находились пятеро туристов, пропал на севере Доминиканской республики, сообщает местная газета Listin Diario.

Происшествия Происшествия Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.

Происшествия Происшествия Клиника потребовала 15 миллионов за лечение умершей россиянки

Происшествия Происшествия ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.

Происшествия Происшествия Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» пропал в Тольятти Актер театра и кино Олег Куртанидзе пропал в Тольятти и не выходит на связь с родными. Об этом рассказали в местной полиции.

Происшествия Происшествия Арестованного за укус полицейского щенка освободили в Великобритании Арестованного на девять месяцев за укус полицейского щенка чау-чау по кличке Бангл освободили из питомника в Великобритании.

Происшествия Происшествия Салехард остался без света из-за аварии Город Салехард с населением около 50 тыс. человек остался без света из-за аварии, сейчас подачу электричества восстанавливают.

Происшествия Происшествия Утечка химического вещества на заводе под Иркутском ликвидирована Ранее сообщалось об утечке опасного химического вещества на заводе, было объявлено чрезвычайное положение в радиусе пяти километров от территории предприятия.