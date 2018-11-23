Происшествия
Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство
Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганствоRT на русскомвчера в 16:27
Защита рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, обжалует арест артиста за мелкое хулиганство. Об этом рассказал адвокат Алексей Аванесян.
RT на русскомвчера в 16:27
Подробнее о событии
Показать все источники
В Краснодаре адвокаты намерены обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство
Кубанские новостивчера в 23:42
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Происшествия
Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым
Сотрудники Скотленд-Ярда пытаются найти свидетелей, которые могли видеть граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Соединенном Королевстве в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также тех, кому известно о происхождении флакона от духов, содержавшего нервно-паралитическое вещество.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Двое полицейских погибли при нападении на консульство Китая в Карачи
Обновлено в 00:58
Происшествия
С острова Хайнань задержали вылет самолета с российскими туристами
Самолет, на борту которого находились 280 туристов, не смог вылететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск по техническим причинам.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Тулой
Три человека погибли на пожаре в частном доме в деревне Барсуки Ленинского района, входящего в городской округ Тула, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»
В американском городе Сидар-Спрингз, штат Мичиган, женщина выжила после автомобильной аварии, в результате которой ее череп оказался полностью отделен от позвоночника.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Финляндии у россиянки забрали пятилетнюю дочь
По словам правозащитника, россиянка просит российские власти о помощи в возвращении дочери.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Доминикане пропал вертолет с пятью туристами
Вертолет, на борту которого находились пятеро туристов, пропал на севере Доминиканской республики, сообщает местная газета Listin Diario.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев
Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Клиника потребовала 15 миллионов за лечение умершей россиянки
Обновлено в 00:24
Происшествия
ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи
В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» пропал в Тольятти
Актер театра и кино Олег Куртанидзе пропал в Тольятти и не выходит на связь с родными. Об этом рассказали в местной полиции.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Арестованного за укус полицейского щенка освободили в Великобритании
Арестованного на девять месяцев за укус полицейского щенка чау-чау по кличке Бангл освободили из питомника в Великобритании.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Салехард остался без света из-за аварии
Город Салехард с населением около 50 тыс. человек остался без света из-за аварии, сейчас подачу электричества восстанавливают.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Утечка химического вещества на заводе под Иркутском ликвидирована
Ранее сообщалось об утечке опасного химического вещества на заводе, было объявлено чрезвычайное положение в радиусе пяти километров от территории предприятия.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Ижевский врач изнасиловал пациентку после операции
Прокуратура Удмуртской Республики направила в суд дело ижевского врача, который изнасиловал женщину, перенесшую накануне операцию.
Обновлено в 01:01