Экономика
Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июлеПервый Ярославский 28 июня в 12:03
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Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июле
Первый Ярославский28 июня в 12:03
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
Происшествия
В центре Москвы избили девушку-режиссера
Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей
Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:55
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Единоборства
Гаджимагомедов завоевал золото на Европейских играх
Обновлено в 08:16
Авто
Новый вертолет Путина будет похож на «Аурус»
Обновлено в 09:11
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 10:00
Происшествия
ИКМО Екатерингофское оцепили из-за угрозы теракта
Стоит отметить, что сегодня у кандидатов в муниципальные депутаты есть последний шанс подать документы в ИКМО Екатерингофское.
Обновлено в 09:56
Политика
Путин прилетел в Иркутскую область
Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Футбол
Златан похвастался, что завоевал больше трофеев, чем вся МЛС
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, зачем приехал в США играть в МЛС.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Барселона» готовит 112 млн евро на Мартинеса
«Интер» заплатил «Расингу» за 22-летнего Мартинеса 14 млн евро год назад.
Обновлено в 05:15
Технологии
Крупнейший поставщик камер полиции в США отказался от функции распознавания лиц
ACLU одобрил решение Axon отложить внедрение технологии распознавания лиц в официальном заявлении, содержащем отсылки к закону о требованиях к нательным камерам, который запрещает использование функции распознавания лиц и других биометрических систем наблюдения в нательных камерах правоохранительных органов.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В ДНР сообщили о трех пожарах за сутки после обстрелов ВСУ
Погибших и пострадавших нет МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о трех пожарах за прошедшие сутки из-за обстрелов украинских силовиков, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» Сантоса
По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Минобороны введет автоматизированную систему контроля ГСМ в войсках
Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что автоматизированная система контроля горюче-смазочных материалов (ГСМ) в скором времени поступит в войска.
Обновлено в 07:36
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Кино
Рей из «Звездных войн» покинула сагу
Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли. Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны".
Обновлено в 04:36
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43