Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июлеПервый Ярославский 28 июня в 12:03

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Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июле

Происшествия В центре Москвы избили девушку-режиссера Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.

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Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Происшествия ИКМО Екатерингофское оцепили из-за угрозы теракта Стоит отметить, что сегодня у кандидатов в муниципальные депутаты есть последний шанс подать документы в ИКМО Екатерингофское.

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