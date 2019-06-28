Экономика

Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июлеПервый Ярославский 28 июня в 12:03

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С 1 июля в России начинают действовать новые законы.
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Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июле

Первый Ярославский28 июня в 12:03

Что изменится в жизни граждан с 1 июля? Обзор нововведений

Vologda-poisk.ru27 июня в 02:49
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
Происшествия

В центре Москвы избили девушку-режиссера

Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Политика

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:55
Авто

УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Суд арестовал экс-жену члена банды Цапков по делу о вымогательстве

Обновлено в 06:56
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Единоборства

Гаджимагомедов завоевал золото на Европейских играх

Обновлено в 08:16
Авто

Новый вертолет Путина будет похож на «Аурус»

Обновлено в 09:11
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 10:00
Происшествия

ИКМО Екатерингофское оцепили из-за угрозы теракта

Стоит отметить, что сегодня у кандидатов в муниципальные депутаты есть последний шанс подать документы в ИКМО Екатерингофское.
Обновлено в 09:56
Политика

Путин прилетел в Иркутскую область

Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие

Чемезов сообщил о начале производства С-500

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Футбол

Златан похвастался, что завоевал больше трофеев, чем вся МЛС

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, зачем приехал в США играть в МЛС.
Обновлено в 09:57
Футбол

«Барселона» готовит 112 млн евро на Мартинеса

«Интер» заплатил «Расингу» за 22-летнего Мартинеса 14 млн евро год назад.
Обновлено в 05:15
Технологии

Крупнейший поставщик камер полиции в США отказался от функции распознавания лиц

ACLU одобрил решение Axon отложить внедрение технологии распознавания лиц в официальном заявлении, содержащем отсылки к закону о требованиях к нательным камерам, который запрещает использование функции распознавания лиц и других биометрических систем наблюдения в нательных камерах правоохранительных органов.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

В ДНР сообщили о трех пожарах за сутки после обстрелов ВСУ

Погибших и пострадавших нет МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о трех пожарах за прошедшие сутки из-за обстрелов украинских силовиков, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Футбол

«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» Сантоса

По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Минобороны введет автоматизированную систему контроля ГСМ в войсках

Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что автоматизированная система контроля горюче-смазочных материалов (ГСМ) в скором времени поступит в войска.
Обновлено в 07:36
Политика

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи

Обновлено в 09:19
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Авто

Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Кино

Рей из «Звездных войн» покинула сагу

Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли. Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

Обновлено в 06:02
Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
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