Происшествия
Защита бывших полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизы
Защита бывших полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизыРИА Новости09:02
Защита бывших полицейских из Уфы, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, не слышала о результатах ДНК-экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков.
РИА Новости09:02
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Происшествия
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Происшествия
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Польский суд решил выдать России экс-президента НПО «Космос» Чернякова
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Девушка провалилась под лед в парке 300-летия Петербурга, пытаясь вытащить из воды свою собаку.
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Происшествия
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Обновлено в 10:19
Происшествия
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Уголовный суд Стамбула выдал ордер на арест пятнадцати подданных Саудовской Аравии, которых турецкое следствие подозревает в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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