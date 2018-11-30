Происшествия

Защита бывших полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизы
РИА Новости
09:02

Защита бывших полицейских из Уфы, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, не слышала о результатах ДНК-экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков.
РИА Новости09:02

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Адвокаты подозреваемых в изнасиловании экс-полицейских в Уфе не знает о результатах ДНК-экспертизы

Горобзор.ру09:57

Адвокат экс-полицейского из Уфы, обвиняемого в изнасиловании, опроверг информацию о полученных результатах экспертизы ДНК

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Обвиняемые в изнасиловании дознавательницы экс-полицейские из Уфы лишились алиби

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На теле дознавательницы из Уфы нашли ДНК всех подозреваемых в групповом изнасиловании

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