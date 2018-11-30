Защита бывших полицейских из Уфы, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, не слышала о результатах ДНК-экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков.

Защита бывших полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизы

Происшествия Происшествия Губернатор Аляски объявил режим ЧС после землетрясения магнитудой 7,0

Происшествия Происшествия Двое погибли при падении небольшого самолета на жилой дом в Бразилии Два человека погибли в результате падения небольшого самолета на жилые дома в Сан-Паулу в Бразилии, сообщает в пятницу пожарная служба города.

Происшествия Происшествия В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в Глазове.

Происшествия Происшествия Самочувствие академика Алферова улучшилось Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов идет на поправку, подозрения на инсульт не подтвердились, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.

Происшествия Происшествия Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Происшествия Происшествия Суд в Австрии арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России Суд в Линце арестовал отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, пишет Kronen Zeitung.

Происшествия Происшествия Криминальный авторитет с сыновьями погиб в ДТП под Челябинском Криминальный авторитет Степан Милованов, известный в узких кругах по прозвищу Степа, оказался одним из погибших в ночном ДТП в Челябинской области.

Происшествия Происшествия Генконсульство подтвердило гибель российской туристки на Гоа Информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердили в генконсульстве РФ в Мумбаи в пятницу, 30 ноября.

Происшествия Происшествия Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде Игорь Тальков-младший, сын российского музыканта Игоря Талькова, опроверг информацию о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Происшествия Происшествия В Шереметьево опровергли информацию о постороннем на взлетной полосе Пресс-служба аэропорта Шереметьево опровергла информацию о задержке рейса из-за постороннего человека на взлетно-посадочной полосе.

Происшествия Происшествия В Китае невиновный мужчина просидел в тюрьме 23 года

Происшествия Происшествия В Ленинградской области нашли тело избитого ребенка

Происшествия Происшествия На Кубани решили поощрить раненых сотрудников Росгвардии Руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю будет ходатайствовать о поощрении сотрудников, которые пострадали в результате вооруженного нападения в Краснодаре.