Происшествия

Защита бывших полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизы
РИА Новости
09:02

Защита бывших полицейских из Уфы, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, не слышала о результатах ДНК-экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков.
РИА Новости09:02

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Адвокаты подозреваемых в изнасиловании экс-полицейских в Уфе не знают о результатах ДНК-экспертизы

Горобзор.ру09:57

Адвокат экс-полицейского из Уфы, обвиняемого в изнасиловании, опроверг информацию о полученных результатах экспертизы ДНК

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Обвиняемые в изнасиловании дознавательницы экс-полицейские из Уфы лишились алиби

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На теле дознавательницы из Уфы нашли ДНК всех подозреваемых в групповом изнасиловании

UfacityNews.ru05:13
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 15:25, Ашберн
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