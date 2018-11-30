Происшествия
Защита бывших полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизы
Защита бывших полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизыРИА Новости09:02
Защита бывших полицейских из Уфы, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, не слышала о результатах ДНК-экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков.
РИА Новости09:02
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Губернатор Аляски объявил режим ЧС после землетрясения магнитудой 7,0
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Происшествия
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Группа молодых людей устроила драку с продавцом одной из торговых точек на севере Москвы и похитила шоколадки с прилавка.
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