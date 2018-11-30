Происшествия
Защита бывших полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизы
Защита бывших полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизыРИА Новости09:02
Защита бывших полицейских из Уфы, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, не слышала о результатах ДНК-экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков.
РИА Новости09:02
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Происшествия
Самочувствие академика Алферова улучшилось
Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов идет на поправку, подозрения на инсульт не подтвердились, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.
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Происшествия
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Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче кассационных жалоб защитников футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на рассмотрение президиума Мосгорсуда.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка
Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в Глазове.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Криминальный авторитет с сыновьями погиб в ДТП под Челябинском
Криминальный авторитет Степан Милованов, известный в узких кругах по прозвищу Степа, оказался одним из погибших в ночном ДТП в Челябинской области.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде
Игорь Тальков-младший, сын российского музыканта Игоря Талькова, опроверг информацию о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело избитого ребенка
Обновлено в 12:02
Происшествия
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Обновлено в 12:16
Происшествия
В Шереметьево опровергли информацию о постороннем на взлетной полосе
Пресс-служба аэропорта Шереметьево опровергла информацию о задержке рейса из-за постороннего человека на взлетно-посадочной полосе.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Вооруженный краснодарец ранил прибывших на вызов бойцов Росгвардии
Сотрудники вневедомственной охраны прибыли к дому 75 по улице Гагарина около 18:10 вечера 29 ноября, после того, как продавец продуктового магазина нажал тревожную кнопку.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Туристка из России скончалась в индийском Гоа
Гражданка России скончалась в больнице индийского штата Гоа 28 ноября.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Сургуте завели дело из-за записок об угрозе взрыва домов
Уголовное дело возбуждено в Сургуте (ХМАО) после того, как жильцы двух домов обнаружили записки, в которых неизвестные угрожают взорвать их многоэтажки, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном управлении МВД.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Второе уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Гатчине
По материалам прокуратуры возбуждено второе уголовное дело по статье "Халатность" после взрыва на заводе "Авангард" в октябре в городе Гатчина Ленинградской области.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Следователи завели дело о пытках во «Владимирском централе»
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту пыток заключенных тюрьмы «Владимирский централ».
Обновлено в 12:02
Происшествия
Польский суд решил выдать России экс-президента НПО «Космос» Чернякова
Польша выдаст России бывшего президента строительной компании НПО «Космос» Андрея Чернякова.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Австрии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России, поместили под арест.
Обновлено в 12:25