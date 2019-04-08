Происшествия
Защита Мамаева обжаловала решение суда о продлении арестаТК Звезда 07:54
Юристы скандально известного российского футболиста Павла Мамаева, фигуранта уголовного дела об избиении нескольких людей, обжаловали решение суда о продлении ареста спортсмену. Сторона защиты назвала судебное постановление «излишне жестоким, необоснованным и несправедливым».
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Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество
«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде
На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой
Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Общество
Росгвардия прокомментировала обращение сотрудников ОМОН к властям
Руководство Росгвардии знает о ситуации, с которой обратились бывшие сотрудники ОМОН к руководству страны в видеообращении, и делает все возможное для ее решения, но подчеркивает, что решить эту проблему "достаточно сложно", заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Мужа Светланы Дружининой экстренно прооперировали
Мужа Светланы Дружининой экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено в 05:00
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено в 16:29
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Политика
В конгрессе США заявили об усталости от антироссийских санкций
Республиканец Марко Рубио, сенатор от штата Флорида, признал, что американские законодатели устали от санкций против России.
Обновлено в 03:45
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Челси» отказался отпустить Азара в «Реал» за £85 млн
Ранее сообщалось, что Азар отказался продлить контракт с «Челси» и заявил о желании перейти в «Реал».
Обновлено в 04:44
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Кети Топурия снова встречается с Гуфом
Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 09:15
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Порошенко упрекнул Зеленского из-за позиции по Донбассу
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский может остаться без союзников в вопросе решения конфликта в Донбассе, если он станет главой государства.
Обновлено в 17:15
Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.
Обновлено в 03:22
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на Филиппины
"В понедельник запланирован визит вежливости командира отряда капитана 1 ранга Сергея Алантьева и командиров кораблей к командующему Военно-морскими силами Филиппин", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара
Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 16:41
Общество
В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона
Обновлено вчера в 11:26