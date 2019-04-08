Происшествия

Защита Мамаева обжаловала решение суда о продлении арестаТК Звезда 07:54

Юристы скандально известного российского футболиста Павла Мамаева, фигуранта уголовного дела об избиении нескольких людей, обжаловали решение суда о продлении ареста спортсмену. Сторона защиты назвала судебное постановление «излишне жестоким, необоснованным и несправедливым».
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Полноценное судебное разбирательство дела Александра Кокорина и Павла Мамаева начнётся сегодня

Эхо Москвы17:00

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

РИА Новости11:00

Суд идет, Кокорин и Мамаев – сидят

Спорт-Экспресс14:00

Защита братьев Кокориных обжаловала продление ареста клиентам

Газета.Ru13:31

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Матч ТВ11:15

Адвокат Мамаева о новой апелляции защиты и тонкостях рассмотрения уголовного дела

RT на русском17:21

Адвокаты братьев Кокориных обжаловали решение суда о продлении им ареста

ТАСС10:08
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Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество

«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде

На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Общество

Росгвардия прокомментировала обращение сотрудников ОМОН к властям

Руководство Росгвардии знает о ситуации, с которой обратились бывшие сотрудники ОМОН к руководству страны в видеообращении, и делает все возможное для ее решения, но подчеркивает, что решить эту проблему "достаточно сложно", заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Мужа Светланы Дружининой экстренно прооперировали

Мужа Светланы Дружининой экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено в 05:00
Политика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено в 16:29
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Политика

В конгрессе США заявили об усталости от антироссийских санкций

Республиканец Марко Рубио, сенатор от штата Флорида, признал, что американские законодатели устали от санкций против России.
Обновлено в 03:45
Экономика

Автомобилистов обяжут платить два новых налога

Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:14
Футбол

«Челси» отказался отпустить Азара в «Реал» за £85 млн

Ранее сообщалось, что Азар отказался продлить контракт с «Челси» и заявил о желании перейти в «Реал».
Обновлено в 04:44
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Кети Топурия снова встречается с Гуфом

Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 09:15
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие

Корабли Черноморского флота проследят за учениями НАТО в Черном море

Обновлено в 06:32
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:48
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Политика

Порошенко упрекнул Зеленского из-за позиции по Донбассу

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский может остаться без союзников в вопросе решения конфликта в Донбассе, если он станет главой государства.
Обновлено в 17:15
Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.
Обновлено в 03:22
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Политика

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»

В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на Филиппины

"В понедельник запланирован визит вежливости командира отряда капитана 1 ранга Сергея Алантьева и командиров кораблей к командующему Военно-морскими силами Филиппин", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара

Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 16:41
Общество

В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

Обновлено вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Обновлено в 18:59
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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