Футбол

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболистаRT на русском 08:00

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что сторона защиты обжаловала продление ареста футболиста.
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Защита Кокорина обжаловала продление ареста до сентября

Советский спорт11:08

Суд идет, Кокорин и Мамаев – сидят

Спорт-Экспресс14:00

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Матч ТВ11:15

Адвокат Мамаева о новой апелляции защиты и тонкостях рассмотрения уголовного дела

RT на русском17:21

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

РИА Новости11:00

Защита Кокориных обжаловала решение суда о продлении содержания в СИЗО до 25 сентября

Sports.ru11:49

Защита Мамаева подала апелляцию на решение о продлении ареста футболиста

Чемпионат08:28
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Футбол

Головин: «Чалов точно собирается в Европу»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено в 13:51
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Общество

Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии

Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Политика

Авторы сериала «Слуга народа» извинились за реплики героя Зеленского

За слова персонажа Владимира Зеленского в сериале «Слуга народа-3» извинились его создатели.
Обновлено в 14:15
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Экономика

Российских автомобилистов ждут два новых налога

Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан

США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Вдова актера из фильма «Семнадцать мгновений весны» Николая Прокоповича боится, что сын лишит ее квартиры

Женщина уверена, сын хочет лишить ее квартиры. Актриса пожаловалась на грубое поведение наследника и подчеркнула, что нуждается в помощи.
Обновлено в 12:00
Кино

Новый спин-офф «Ходячих мертвецов» расскажет о детях апокалипсиса

Обновлено в 13:32
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Обновлено в 10:28
Происшествия

Четверых активистов Ленинского комсомола задержали в Петербурге

Четверо активистов петербургского отделения ЛКСМ России задержали во время визита в общественную приемную «Единой России», сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена

Мосгорсуд принял решение оставить без изменения постановление Басманного суда, таким образом подтвердив законность продления ареста отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его кузена Руслана.
Обновлено в 09:34
Общество

Меган Маркл отказалась от королевских акушеров

Обновлено вчера в 11:46
Экономика

Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено в 10:58
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля

На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana

Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено в 12:27
Авто

Volkswagen показал обновленный фургон Transporter

Компания Volkswagen представила обновленный фургон Transporter T6.1. Автомобиль получил ряд технических улучшений и слегка изменился внешне.
Обновлено в 13:18
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 14:58
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13
Кино

Marvel показала новый отрывок из четвертых «Мстителей»

Обновлено в 14:26
Гаджеты

Стала известна цена и дата выхода Honor 20 и Honor 20 Pro

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor 20 и Honor 20 Pro, которые, как утверждается, могут представить уже 25 апреля.
Обновлено в 05:31
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Политика

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Политика

В Израиле пройдут парламентские выборы

Всеобщие парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле.
Обновлено в 17:01
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 05:23
Футбол

Облак не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»

Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак не намерен покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 07:54
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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