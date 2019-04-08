Футбол
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболистаRT на русском 08:00
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что сторона защиты обжаловала продление ареста футболиста.
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