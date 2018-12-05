Происшествия
Защита Кокорина собирается обжаловать продление ареста
Защита Кокорина собирается обжаловать продление ареста78.ru13:54
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова собирается обжаловать решение суда, который сегодня продлил срок заключения футболистов Кокорина и Павла Мамаева на два месяца. Об этом пишет газета «Петербургский дневник».
78.ru13:54
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