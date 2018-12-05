Происшествия

Защита Кокорина собирается обжаловать продление ареста
78.ru
13:54

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова собирается обжаловать решение суда, который сегодня продлил срок заключения футболистов Кокорина и Павла Мамаева на два месяца. Об этом пишет газета «Петербургский дневник».
78.ru13:54

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Защита Кокорина и Мамаева обжалует продление ареста

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Защита Кокорина и Мамаева обжалует продление ареста

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ФедералПресс03 декабря в 03:19
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Происшествия

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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