Футбол
Адвокаты Кокорина обжалуют приговорNews.ru вчера в 11:20
Юристы Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова, защищающие в суде футболиста Александра Кокорина, заявили о намерении обжаловать решение Пресненского суда города Москвы. Адвокаты хотят добиться смягчения приговора.
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«Обязательно подадим апелляцию». Кто что сказал после объявления приговора Кокорину и Мамаеву
Спорт-Экспрессвчера в 15:15
Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилось
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Адвокат Кокорина: всё, что показывали в суде, недостаточно отражено в приговоре
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Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку
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Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
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Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.
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Участницу Pussy Riot оставили в отделении полиции
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«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
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WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
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В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
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