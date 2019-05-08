Футбол

Адвокаты Кокорина обжалуют приговорNews.ru вчера в 11:20

Юристы Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова, защищающие в суде футболиста Александра Кокорина, заявили о намерении обжаловать решение Пресненского суда города Москвы. Адвокаты хотят добиться смягчения приговора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Обязательно подадим апелляцию». Кто что сказал после объявления приговора Кокорину и Мамаеву

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилось

Советский спортвчера в 12:59

Адвокат Кокорина: всё, что показывали в суде, недостаточно отражено в приговоре

Чемпионатвчера в 11:25

Адвокат Кокорина заявила о намерении подать апелляцию на приговор суда

RT на русскомвчера в 11:05

Адвокат Кокорина-младшего: «Все думали, что ребята сегодня вернутся домой»

Матч ТВвчера в 11:42

Защита Кокорина и Мамаева заявила о намерении обжаловать приговор

РБКвчера в 11:10

Адвокат Кокорина: «Насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол»

Sport24.ruвчера в 11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Общество

Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил «Единые карты петербуржца» блокадникам на встрече в честь праздника Великой Победы.
Обновлено вчера в 12:00
Наука

Изменение климата на Земле ускорило распространение банановой болезни

Обновлено 07 мая в 02:17
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Общество

«Бессмертный полк» и парад Победы прошли в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске проходят празднования 74-й годовщины победы в ВОВ.
Обновлено вчера в 23:37
Хоккей

Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Кокорина и Мамаева признали виновными

Ранее обвинитель запросил по полтора года колонии общего режима братьям Кокориным - Александру и Кириллу и один год и пять месяцев Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село

Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России

Обновлено вчера в 19:59
Политика

Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел репетицию на новейшем российском кабриолете Aurus.
Обновлено 07 мая в 04:58
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Кино

Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку

Многих поклонников сериала удивило, что решивший отправиться на юг Сноу не уделил внимание своему лютоволку, которого он решил оставить в Винтерфелле.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асо

Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг.
Обновлено в 01:19
Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика

Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.
Обновлено в 00:15
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено вчера в 06:06
Происшествия

Участницу Pussy Riot оставили в отделении полиции

Обновлено вчера в 21:39
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Малафеев заявил, что ему неинтересно говорить о Кокорине и Мамаеве

Обновлено в 01:47
Политика

WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США

Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Экономика

ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»

Производитель стальных труб ТМК откладывает SPO своей румынской компании TMK-Artrom, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено вчера в 13:36
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено вчера в 02:43
Армия и оружие

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов

Обновлено вчера в 23:08
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Политика

Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию

Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 00:08
Общество

В московском метро ко Дню Победы выпустили тематические билеты

Московский метрополитен выпустил тематические проездные билеты "Единый" с надписями, посвященными Дню Победы, сообщила пресс-служба столичного дептранса.
Обновлено в 01:43
Общество

Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион

Обновлено вчера в 22:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное