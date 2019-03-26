Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧКоммерсантъ 06:11

Адвокат футболиста Александра Кокорина, находящегося в СИЗО по делу о драках, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на избрание ему меры пресечения в виде ареста.

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Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По мнению защиты, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».

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