Происшествия

Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧКоммерсантъ 06:11

Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По мнению защиты, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».
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с чего всё началось

Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ на нарушения при аресте и его продлениях

Адвокат футболиста Александра Кокорина, находящегося в СИЗО по делу о драках, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на избрание ему меры пресечения в виде ареста.
ТАСС05:06

Подробнее о событии

Судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 3 апреля

Газета.Ru06:01

Защита Александра Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ на нарушения при аресте и его продлениях

Эхо Москвы05:31

Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ на нарушения при аресте и его продлениях

ТАСС05:06

Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ

Коммерсантъ06:11

Защита Кокорина направила жалобу в ЕСПЧ

Чемпионат04:34

Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ

RT на русском04:18

Адвокат Кокорина: «Жалоба в ЕСПЧ ушла»

Sport24.ru03:59
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Обновлено вчера в 17:01
Политика

Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Политика

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Силовики проводят обыски в театре «ФЭСТ» в Мытищах

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи проводят обыски в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах, передает ТАСС 26 марта.
Обновлено в 04:58
Финансы

ЦБ впервые с 2015 года принял решение о регистрации нового банка

Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский Цмрбанк.
Обновлено в 05:44
Общество

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Политика

Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Происшествия

В торговом центре в Баку произошёл крупный пожар

Отмечается, что в настоящее время идёт эвакуация. Торговый центр находится в Низаминском районе Баку.
Обновлено в 01:32
Космос

NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос

Обновлено вчера в 23:46
Общество

Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах

Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Футбол

Стали известны сроки восстановления Кузяева

По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова огорчила хейтеров признанием об отношениях с Тимати

Настя красноречиво ответила хейтерам, завистникам и сплетникам, которые постоянно строят различные догадки вокруг отношений Тимура и Анастасии.
Обновлено в 04:45
Экономика

Правительство пообещало не корректировать налоги в ближайшие шесть лет

"Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - сказал председатель правительства.
Обновлено в 06:42
Политика

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Общество

Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»

Обновлено в 05:50
Армия и оружие

В Новосибирск направили технику для парада в честь Дня Победы

Гаубицы и ракетные комплексы прибыли из Кемеровской области Военную технику к празднованию 9 мая привезли в Новосибирск.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Два автобуса столкнулись в столице Казахстана, есть погибшие

Маршрутное такси и автобус столкнулись в Нур-Султане. В результате ДТП погибло два человека, еще около 20 пассажиров получили травмы.
Обновлено в 01:47
Кино

«Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом Marvel

Предстоящий художественный фильм "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame), четвертая часть линейки, серьезно настроена бить рекорды по всем фронтам.
Обновлено в 05:44
Экономика

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком

Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.
Обновлено в 03:12
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Промоутер Началовой раскрыл данные о бедственном положении певицы

Промоутер подчеркнул, что Началова соглашалась на любые гонорары, и за последнее ее выступление заказчик заплатил всего 150 тысяч рублей.
Обновлено в 06:09
Гаджеты

Гибкий смартфон Sharp будет складываться в двух местах

Обновлено вчера в 12:47
Политика

Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков»

Обновлено в 03:25
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Экономика

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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