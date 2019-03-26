Происшествия
Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧКоммерсантъ 06:11
Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По мнению защиты, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».
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с чего всё началось
Адвокат футболиста Александра Кокорина, находящегося в СИЗО по делу о драках, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на избрание ему меры пресечения в виде ареста.ТАСС05:06
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Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
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Политика
Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Силовики проводят обыски в театре «ФЭСТ» в Мытищах
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи проводят обыски в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах, передает ТАСС 26 марта.
Обновлено в 04:58
Финансы
ЦБ впервые с 2015 года принял решение о регистрации нового банка
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Обновлено в 05:44
Общество
Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Политика
Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными
Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Происшествия
В торговом центре в Баку произошёл крупный пожар
Отмечается, что в настоящее время идёт эвакуация. Торговый центр находится в Низаминском районе Баку.
Обновлено в 01:32
Космос
NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах
Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Футбол
Стали известны сроки восстановления Кузяева
По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова огорчила хейтеров признанием об отношениях с Тимати
Настя красноречиво ответила хейтерам, завистникам и сплетникам, которые постоянно строят различные догадки вокруг отношений Тимура и Анастасии.
Обновлено в 04:45
Экономика
Правительство пообещало не корректировать налоги в ближайшие шесть лет
"Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - сказал председатель правительства.
Обновлено в 06:42
Политика
Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Общество
Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В Новосибирск направили технику для парада в честь Дня Победы
Гаубицы и ракетные комплексы прибыли из Кемеровской области Военную технику к празднованию 9 мая привезли в Новосибирск.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Два автобуса столкнулись в столице Казахстана, есть погибшие
Маршрутное такси и автобус столкнулись в Нур-Султане. В результате ДТП погибло два человека, еще около 20 пассажиров получили травмы.
Обновлено в 01:47
Кино
«Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом Marvel
Предстоящий художественный фильм "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame), четвертая часть линейки, серьезно настроена бить рекорды по всем фронтам.
Обновлено в 05:44
Экономика
Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком
Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.
Обновлено в 03:12
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Промоутер Началовой раскрыл данные о бедственном положении певицы
Промоутер подчеркнул, что Началова соглашалась на любые гонорары, и за последнее ее выступление заказчик заплатил всего 150 тысяч рублей.
Обновлено в 06:09
Гаджеты
Гибкий смартфон Sharp будет складываться в двух местах
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05