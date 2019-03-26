Происшествия
Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧПраво.ру 05:55
Уголовное дело в отношении футболистов Кокорина и Мамаева ушло в суд Кокорина и его брата Кирилла, футболиста Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре 2018 года.
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Здоровье
В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ
Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено в 07:04
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю
Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Авто
Volkswagen может купить завод Ford во Всеволожске
Обновлено в 12:21
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров»
Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Калмыкии подрались сотрудники СК и МВД
В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Московскую девятиклассницу могли порезать дома, а не в школе
Правоохранители Москвы продолжают разбираться в происшествии с ножевым ранением в живот столичной старшеклассницы.
Обновлено в 05:23
Политика
Канада не признала контроля Израиля над Голанскими высотами
Канада не признает контроля Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии
Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
В апреле стартуют продажи VR-шлема Vive Focus Plus от HTC
Стало известно о готовящемся старте продаж VR-шлема HTC Vive Focus Plus стоимостью 799 долларов.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Петербурге задержали предполагаемого пособника террористов
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в пособничестве деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс специального подразделения ВСУ
Подразделение сил специальных операций (ССО) украинских силовиков прибыло в населенный пункт Станица Луганская в Донбассе, сообщил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Обновлено в 07:20
Политика
Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои
В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.
Обновлено в 09:04
Наука
Специалисты из Румынии разрабатывают «летающую тарелку»
В настоящее время эксперты заняты созданием сверхзвукового аппарата нового класса — летающей тарелки.
Обновлено в 08:48
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая
Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Футбол
Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»
По информации «БИЗНЕС Online», Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы». Сегодня вечером специалиста уже представят команде.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Религия
В РПЦ предрекли Россию без русских
Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ
СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».
Обновлено в 11:53
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу
Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
Обновлено в 09:56
Политика
Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста
В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции
В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21