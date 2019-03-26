Происшествия

Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧРБК 07:28

Защита Александра Кокорина, обвиняемого по делу о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на содержание футболиста в СИЗО. Об этом заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов, сообщает ТАСС.
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ЕСПЧ пока не получал жалобу адвокатов арестованного футболиста Кокорина

РИА Новости10:54

Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ

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Адвокат Кокорина подал жалобу в Европейский суд по правам человека

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Чемпионат04:34

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Sport24.ru03:59

Кокорин «запел» о правах человека

Вести.UZ09:39
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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