Происшествия
Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧРБК 07:28
Защита Александра Кокорина, обвиняемого по делу о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на содержание футболиста в СИЗО. Об этом заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
«Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан», — пояснил собеседник агентства.
Обновлено в 13:12
Политика
В Турции анонсировали въезд граждан России по внутренним паспортам
Как сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, эта тема будет подниматься на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 28 марта.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
Для бывшего главы Коми Гайзера запросили 21 год колонии
«Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет»,— заявил прокурор на заседании в Замоскворецком суде (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 10:48
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров»
Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.
Обновлено в 09:55
Наука
Новые нейроны формируются даже у 90-летних
Обновлено вчера в 13:15
Технологии
DocDoc поможет с онлайн-записью в клиники по полису ДМС «Ингосстрах»
Владельцы полиса ДМС «Ингосстраха» теперь могут быстрее и проще выбирать клиники и врачей, которые входят в страховую программу.
Обновлено в 05:47
Кино
Сергея Соловьева срочно госпитализировали
Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.
Обновлено в 13:58
Музыка
Украинская певица Maruv выложила в сети фото из России
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Россия осудила удар США по Афганистану
Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
Обновлено в 12:08
Политика
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
Латвийского журналиста Андриса Лиелайса выгнали из студии программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» за переход на личности.
Обновлено в 12:04
Политика
Россию назвали угрозой для США на 20 лет
Другим противником Вашингтона назван Китай. Милли отметил, что прямого противостояния с этими двумя странами у США, скорее всего, не будет.
Обновлено в 13:33
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая
Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Новый сервис Apple оказалось крайне легко взломать
Apple News+ был представлен на презентации, посвящённой новым сервисам компании из Купертино.
Обновлено в 06:25
Космос
Астероиды и водород: найдена формула жизни на Марсе
Столкновения с астероидами могли бы породить на Марсе элементы, необходимые для возникновения жизни, если бы его атмосфера была насыщена водородом.
Обновлено в 09:02
Культура
В «Симпсонах» показали Pussy Riot
В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot.
Обновлено в 09:53
Политика
Домохозяйка победила на выборах мэра Усть-Илимска
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Глыба льда упала на женщину в центре Мурманска
По данным регионального управления СКР, женщина 1955 года рождения проходила вдоль дома N8 по Рыбному проезду, когда с крыши сошла ледяная глыба.
Обновлено в 12:58
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пабло Пикассо
В Нидерландах детектив Артур Бранд, который специализируется на объектах культуры, смог обнаружить считавшуюся украденной картину Пабло Пикассо «Бюст женщины» (Дора Маар).
Обновлено в 09:51
Спорт
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Футбол
Игуаин может покинуть «Челси» вместе с главным тренером
Нападающий английского "Челси" Гонсало Игуаин может перейти в итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:10
Общество
NYT назвала признаком бедности потребление цифровых услуг
Активное потребление цифровых услуг в повседневной жизни становится признаком бедности, утверждает в своей авторской колонке Нелли Боулз, репортер New York Times, пишущий для издания о технологиях и интернет-культуре.
Обновлено в 07:31
Политика
МВД предлагает лишать водительских прав наркозависимых людей
«Совершенно секретно»: Министерство внутренних дел России намерено лишать наркозависимых людей водительских прав.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено в 09:58
Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 13:31