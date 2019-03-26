Происшествия
Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧРБК 07:28
Защита Александра Кокорина, обвиняемого по делу о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на содержание футболиста в СИЗО. Об этом заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:24, Ашберн
Происшествия
В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
Обновлено в 03:59
Космос
НАСА сообщило о проблеме с новой аккумуляторной батареей снаружи МКС
Одна из трех новых аккумуляторных батарей, недавно установленных снаружи американского сегмента МКС, не функционирует, сообщило во вторник НАСА.
Обновлено в 16:25
Происшествия
США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании
Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Кино
Госпитализирован кинорежиссёр Сергей Соловьёв
Обновлено в 14:28
Космос
Астероиды и водород: найдена формула жизни на Марсе
Столкновения с астероидами могли бы породить на Марсе элементы, необходимые для возникновения жизни, если бы его атмосфера была насыщена водородом.
Обновлено в 09:02
Финансы
Глава Центробанка назвала слабое место экономики России
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Экс-игрок «Спартака» был остановлен нетрезвым на бешеной скорости
Бывший защитник московского "Спартака" румын Габриэль Тамаш, который играет в настоящее время за израильский клуб "Хапоэль", был пойман сотрудниками правопорядка, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:20
Происшествия
В США самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в аэропорт вылета
Авиалайнер Boeing 737 MAX американской авиакомпании Southwest Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета в городе Орландо из-за неисправности.
Обновлено в 17:20
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Спорт
РФС проверит информацию о домогательствах в женском клубе СКА УОР
Российский футбольный союз (РФС) намерен провести собственное расследование после появления информации о домогательствах в женском клубе СКА УОР.
Обновлено в 11:48
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Здоровье
В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ
Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено в 07:04
Технологии
Electronic Arts закроет офис в России
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 12:22
Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 13:31
Авто
АВТОВАЗ в рамках СПИКа локализует производство 26 моделей автомобилей
АВТОВАЗ, который в конце прошлого года подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.
Обновлено в 06:04
Транспорт
Два участка дорог из-за метели закрыты на Сахалине
Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Энергетика
Минэнерго: Население не обяжут платить за «умные» счетчики газа
Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго сообщила, что ведомство направило письмо в правительство с расчетами о том, во сколько может обойтись внедрение интеллектуальной системы учета газа в России, и якобы предложило включить расходы на установку ПУГ в тариф для населения.
Обновлено в 05:49
Общество
Турист подвесил в аэропорту гамак и уснул
В международном аэропорту в США турист решил отдохнуть и подвесил гамак под потолком в зоне вылета, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:30
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника
Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:15
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено в 13:12
Политика
Мантуров рассказал о завершении испытаний крыла для МС-21
В России завершаются испытания крыла для среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 05:46
Политика
Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38