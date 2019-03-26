Происшествия

Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧРБК 07:28

Защита Александра Кокорина, обвиняемого по делу о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на содержание футболиста в СИЗО. Об этом заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов, сообщает ТАСС.
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Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ на нарушения при аресте и его продлениях

ТАСС05:06

Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ

Коммерсантъ06:11

Адвокат Кокорина подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Спорт-Экспресс06:05

ЕСПЧ пока не получал жалобу адвокатов арестованного футболиста Кокорина

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Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ

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Адвокат Кокорина: «Жалоба в ЕСПЧ ушла»

Sport24.ru03:59

Кокорин «запел» о правах человека

Вести.UZ09:39
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:24, Ашберн
Происшествия

В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот

В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
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Одна из трех новых аккумуляторных батарей, недавно установленных снаружи американского сегмента МКС, не функционирует, сообщило во вторник НАСА.
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Происшествия

США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании

Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
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Госпитализирован кинорежиссёр Сергей Соловьёв

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Астероиды и водород: найдена формула жизни на Марсе

Столкновения с астероидами могли бы породить на Марсе элементы, необходимые для возникновения жизни, если бы его атмосфера была насыщена водородом.
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Бывший защитник московского "Спартака" румын Габриэль Тамаш, который играет в настоящее время за израильский клуб "Хапоэль", был пойман сотрудниками правопорядка, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:20
Происшествия

В США самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Авиалайнер Boeing 737 MAX американской авиакомпании Southwest Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета в городе Орландо из-за неисправности.
Обновлено в 17:20
Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражения

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
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РФС проверит информацию о домогательствах в женском клубе СКА УОР

Российский футбольный союз (РФС) намерен провести собственное расследование после появления информации о домогательствах в женском клубе СКА УОР.
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В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
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В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ

Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено в 07:04
Технологии

Electronic Arts закроет офис в России

Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
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Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
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АВТОВАЗ в рамках СПИКа локализует производство 26 моделей автомобилей

АВТОВАЗ, который в конце прошлого года подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.
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Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.
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Происшествия

Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз

Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
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Энергетика

Минэнерго: Население не обяжут платить за «умные» счетчики газа

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго сообщила, что ведомство направило письмо в правительство с расчетами о том, во сколько может обойтись внедрение интеллектуальной системы учета газа в России, и якобы предложило включить расходы на установку ПУГ в тариф для населения.
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Турист подвесил в аэропорту гамак и уснул

В международном аэропорту в США турист решил отдохнуть и подвесил гамак под потолком в зоне вылета, сообщает Fox News.
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В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
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Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»

Обновлено в 07:31
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Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
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Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
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Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».
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В России завершаются испытания крыла для среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21.
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Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
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Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило

Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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