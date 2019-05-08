Футбол
Защита Кокорина намерена обжаловать приговорГоворит Москва вчера в 10:38
Суд счёл их виновными в хулиганстве и побоях, при этом исключив из обвинения предварительный сговор. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин находятся под стражей с октября прошлого года.
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Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилось
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