Футбол
Защита Кокорина обжаловала продление арестаРИА Новости 11:00
Пресненский суд Москвы на прошлой неделе продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Общество
Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Обновлено в 11:05
Энергетика
Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка
Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Финансы
Доллар опустился ниже 65 рублей
Курс доллара на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 64,95 рубля.
Обновлено в 11:49
Общество
Строительство крупнейшего в Москве храма начнется в мае
Обновлено в 08:20
Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Технологии
The Verge провозгласил конец «золотого века» YouTube
В последнее время независимые авторы контента на YouTube начали обвинять компанию в ангажированности в пользу крупных компаний и известных блогеров, говорится в материале The Verge.
Обновлено в 06:15
Политика
Соловьев высмеял рассуждения Познера о национальной идее России
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у России нет национальной идеи.
Обновлено в 12:13
Политика
Порошенко настаивает на дебатах в «Олимпийском» 14 апреля
Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко настаивает на проведении дебатов на киевском стадионе "Олимпийский" со своим конкурентом на выборах Владимиром Зеленским 14 апреля, а не 19-го, как предложил последний.
Обновлено в 12:20
Политика
Медведев назначил нового главу Роструда
Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от должности главы Роструда и назначил его замминистра труда и социальной защиты.
Обновлено в 12:31
Культура
6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона
Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.
Обновлено в 04:40
Общество
Суд над Гамидовым и Юсуфовым состоится в Москве
Хасавов намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии надзорного органа в течение 10 дней.
Обновлено в 12:47
Авто
Fiat Chrysler заплатит Tesla, чтобы не платить штраф
Обновлено в 11:21
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Хоккей
Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ, Радулов – третьей
Третьей звездой недели признан российский форвард Даллас Старз Александр Раудлов, заработавший 6 (2+4) баллов в трех играх.
Обновлено в 12:17
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Происшествия
На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города.
Обновлено в 07:39
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Дзержинске обрушилось здание завода. Есть жертвы
В результате обрушения кровли и стены одного из цехов завода «Химмаш» в Дзержинске погибли два человека, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 12:50
Музыка
Дженнифер Лопес в новом клипе устроила парад «голых» нарядов
В клипе Джей Ло устроила парад откровенных нарядов – то она предстаёт в ковбойских сапогах, шляпе и полупрозрачном костюме с экстремальным декольте, то в платье в глубокими разрезами, которое надела без нижнего белья, то в сексуальном боди.
Обновлено в 08:03
Общество
Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России
Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.
Обновлено в 02:44
Общество
Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет
Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
Гримасы украинской демократии, или Почему пролетели Тимошенко и Бойко
Достаточно посмотреть на разрыв между Порошенко и Тимошенко (всего 2,55%), чтобы понять: второе место получено уже за счёт «мирных» трёх процентов.
Обновлено вчера в 08:10