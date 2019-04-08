Футбол

Защита Кокорина обжаловала продление арестаРИА Новости 11:00

Пресненский суд Москвы на прошлой неделе продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Спорт-Экспресс11:23

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Матч ТВ11:15

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

РИА Новости11:00

Защита Кокорина обжаловала продление ареста до сентября

Советский спорт11:08

Адвокат рассказал о психологическом состоянии Мамаева перед началом процесса

RT на русском11:47

Защита Кокориных обжаловала решение суда о продлении содержания в СИЗО до 25 сентября

Sports.ru11:49

Защита Мамаева подала апелляцию на решение о продлении ареста футболиста

Чемпионат08:28
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Кит Харингтон из «Игры престолов» станцевал стриптиз в образе Кармен

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В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
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Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка

Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
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Суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:20
Финансы

Доллар опустился ниже 65 рублей

Курс доллара на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 64,95 рубля.
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Происшествия

Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге

В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Политика

В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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Общество

Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
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Технологии

The Verge провозгласил конец «золотого века» YouTube

В последнее время независимые авторы контента на YouTube начали обвинять компанию в ангажированности в пользу крупных компаний и известных блогеров, говорится в материале The Verge.
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Политика

Соловьев высмеял рассуждения Познера о национальной идее России

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у России нет национальной идеи.
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Политика

Порошенко настаивает на дебатах в «Олимпийском» 14 апреля

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко настаивает на проведении дебатов на киевском стадионе "Олимпийский" со своим конкурентом на выборах Владимиром Зеленским 14 апреля, а не 19-го, как предложил последний.
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Политика

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Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от должности главы Роструда и назначил его замминистра труда и социальной защиты.
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6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона

Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.
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Суд над Гамидовым и Юсуфовым состоится в Москве

Хасавов намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии надзорного органа в течение 10 дней.
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Fiat Chrysler заплатит Tesla, чтобы не платить штраф

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Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
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Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ, Радулов – третьей

Третьей звездой недели признан российский форвард Даллас Старз Александр Раудлов, заработавший 6 (2+4) баллов в трех играх.
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Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
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На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города.
Обновлено в 07:39
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
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В Дзержинске обрушилось здание завода. Есть жертвы

В результате обрушения кровли и стены одного из цехов завода «Химмаш» в Дзержинске погибли два человека, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
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Дженнифер Лопес в новом клипе устроила парад «голых» нарядов

В клипе Джей Ло устроила парад откровенных нарядов – то она предстаёт в ковбойских сапогах, шляпе и полупрозрачном костюме с экстремальным декольте, то в платье в глубокими разрезами, которое надела без нижнего белья, то в сексуальном боди.
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Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России

Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.
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Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.
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В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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Гримасы украинской демократии, или Почему пролетели Тимошенко и Бойко

Достаточно посмотреть на разрыв между Порошенко и Тимошенко (всего 2,55%), чтобы понять: второе место получено уже за счёт «мирных» трёх процентов.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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