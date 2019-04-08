Защита Кокорина обжаловала продление арестаРИА Новости 11:00

Пресненский суд Москвы на прошлой неделе продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Политика Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

Энергетика Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.

Финансы Доллар опустился ниже 65 рублей Курс доллара на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 64,95 рубля.

Происшествия Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.

Политика В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Общество Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.

Технологии The Verge провозгласил конец «золотого века» YouTube В последнее время независимые авторы контента на YouTube начали обвинять компанию в ангажированности в пользу крупных компаний и известных блогеров, говорится в материале The Verge.

Политика Соловьев высмеял рассуждения Познера о национальной идее России Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у России нет национальной идеи.

Политика Порошенко настаивает на дебатах в «Олимпийском» 14 апреля Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко настаивает на проведении дебатов на киевском стадионе "Олимпийский" со своим конкурентом на выборах Владимиром Зеленским 14 апреля, а не 19-го, как предложил последний.

Политика Медведев назначил нового главу Роструда Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от должности главы Роструда и назначил его замминистра труда и социальной защиты.

Культура 6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.

Общество Суд над Гамидовым и Юсуфовым состоится в Москве Хасавов намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии надзорного органа в течение 10 дней.

Политика Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.

Хоккей Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ, Радулов – третьей Третьей звездой недели признан российский форвард Даллас Старз Александр Раудлов, заработавший 6 (2+4) баллов в трех играх.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".

Происшествия На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Происшествия В Дзержинске обрушилось здание завода. Есть жертвы В результате обрушения кровли и стены одного из цехов завода «Химмаш» в Дзержинске погибли два человека, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Музыка Дженнифер Лопес в новом клипе устроила парад «голых» нарядов В клипе Джей Ло устроила парад откровенных нарядов – то она предстаёт в ковбойских сапогах, шляпе и полупрозрачном костюме с экстремальным декольте, то в платье в глубокими разрезами, которое надела без нижнего белья, то в сексуальном боди.

Общество Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.

Общество Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.