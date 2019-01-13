Происшествия

Защита Кокорина обратится в ЕСПЧСвободные Медиа 05:23

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, рассказала о том, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека в приоритетном порядке. По её информации, у Кокорина имеется угроза здоровью.
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"В понедельник будет подана апелляция в ЕСПЧ в приоритетном порядке из-за угрозы здоровья Александра Кокорина", - написала
 в своем Instagram адвокат Татьяна Стукалова, которая представляет интересы нападающего "Зенита".
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Рука-манипулятор Canadarm-2 после отстыковки отвела летательный аппарат от станции. На его борту находится около 2,5 тонн мусора.
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Юлия Тимошенко попросила Порошенко снять с выборов Юрия Тимошенко

Обновлено в 07:15
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В Японии собрали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

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На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев

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Обновлено в 10:34
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Наука

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Японские ученые из университета Осаки провели эксперимент и выяснили, что рыбы могут узнавать свое отражение в зеркале, пишет газета Asahi.
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Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»

Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
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Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
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Авто

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В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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