Происшествия
Защита Кокорина и Мамаева заявила о намерении обжаловать приговорРБК 11:10
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что защита будет подавать апелляцию на решение суда, приговорившего футболиста к полутора годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено в 21:09
Здоровье
Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171
С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Общество
Германия выделит на мемориалы советским солдатам более €9 млн
Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов советских солдат в Берлине.
Обновлено в 21:57
Общество
Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион
За прошедший год мэр Москвы Сергей Собянин заработал 7,621 млн руб. Это следует из его декларации о доходах, которая накануне вечером была опубликована на официальном портале столичной мэрии.
Обновлено в 22:48
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Общество
Минпросвещения разработает для учителей правила поведения в соцсетях
Министерство просвещения России совместно с экспертами планирует разработать до начала следующего учебного года рекомендации для педагогов по ведению аккаунтов в соцсетях.
Обновлено в 04:29
Общество
Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен
Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
Обновлено в 04:31
Футбол
Агент Бэйла заявил о планах игрока относительно «Реала»
Обновлено в 13:26
Происшествия
Кит-шпион вернул упавший в море iPhone
Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено в 22:18
Авто
По каким схемам мошенники продают машины, находящиеся в залоге
Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как мошенники наживаются на залоговом транспорте и подскажет покупателям, как уберечь себя от подобных проблем.
Обновлено в 06:10
Хоккей
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Политика
Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США
Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца
Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено в 09:19
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Футбол
Лукас Моура: «Невозможно описать словами, что я чувствую»
Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что рад выходу в финал.
Обновлено в 20:54
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Экономика
ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»
Производитель стальных труб ТМК откладывает SPO своей румынской компании TMK-Artrom, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже.
Обновлено в 20:23
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО
Обновлено в 10:38
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Космос
Россия начала разработку станции для доставки лунного грунта
НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») приступило к разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28», которой предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:20
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Обновлено в 22:30