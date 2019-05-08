Происшествия
Защита Кокорина и Мамаева заявила о намерении обжаловать приговорРБК 11:10
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что защита будет подавать апелляцию на решение суда, приговорившего футболиста к полутора годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Шоу-бизнес
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Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей
Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
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Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»
Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.
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Общество
Доставлять купленные онлайн лекарства разрешат только медикам
С 1 января 2020 года в России могут разрешить онлайн-торговлю лекарствами, однако доставлять купленные в Сети препараты позволят только медикам и фармацевтам, сообщает РБК.
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Приятный сюрприз для всех фанатов зубодробительных боевиков с Киану Ривзом: по мотивам «Джона Уика» выйдет видеоигра, и она уже обзавелась дебютный трейлером.
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Шоу-бизнес
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Дочь Алены Ксюша и вовсе очень гордится, что у нее теперь появился старший братик.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
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Обновлено в 07:21
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию
Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Обновлено в 09:33
Общество
Германия выделит более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине
Правительство Германии выделит более 9 млн евро на санацию мемориальных комплексов, воздвигнутых в Трептов-парке и Тиргартен в честь советских солдат.
Обновлено в 20:41
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено в 19:01
Политика
Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил контролируемый сторонниками Хуана Гуайдо парламент в твиттере.
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Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
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Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Трамп признал Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО
Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено в 16:30
Общество
Рурализация: почему жители мегаполисов уезжают на ПМЖ в малые города
До 20% жителей Лондона ежегодно уезжают в соседние графства, так хорошо знакомые нам по рассказам Агаты Кристи.
Обновлено в 05:24
Политика
Белый дом отказался предоставлять полную версию доклада Мюллера
Администрация президента США Дональда Трампа и генеральный прокурор Уильям Барр приняли решение не предоставлять Конгрессу полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США в 2016 году.
Обновлено в 14:44
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
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Авто
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Напомним, гиперкар McLaren Senna оснащается 789-сильным бензиновым мотором, который способен разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 2,7 секунды, при этом его максимальная скорость составляет 349 км/ч.
Обновлено в 15:46
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Карантин по бешенству установили в поселении Марушкинское в ТиНАО
Карантин по бешенству животных установлен в поселении Марушкинское Новомосковского округа.
Обновлено в 12:36
Транспорт
Мэрия Нарвы не разрешила традиционное шествие 9 мая
Согласно принятому 8 мая распоряжению в рамках публичного мероприятия «День победы», заявленного госпожой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.
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Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая показала фото и видео с яркого дня рождения дочери
Певица и актриса Анастасия Стоцкая решила поделиться с поклонниками своей радостью. 7 мая у ее дочери был день рождения.
Обновлено в 05:45