Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева заявила о намерении обжаловать приговорРБК 11:10

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что защита будет подавать апелляцию на решение суда, приговорившего футболиста к полутора годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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