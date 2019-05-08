Защита Кокорина и Мамаева заявила о намерении обжаловать приговорРБК 11:10

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что защита будет подавать апелляцию на решение суда, приговорившего футболиста к полутора годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент РБК.

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