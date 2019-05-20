Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и МамаеваГазета.Ru 06:41

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор

РБК06:27

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Коммерсантъ06:11

Приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву обжаловали как сторона защиты, так и гособвинение

Эхо Москвы07:31

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Чемпионат08:07

Адвокат Мамаева обжаловал приговор суда

Life.ru07:25

Защита Мамаева обжаловала приговор

РИА Новости07:10

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

ТАСС05:39
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Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика

Зеленский распустил Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
Обновлено в 04:01
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Томске загорелась пилорама на площади две тысячи квадратных метров

В Томске почти три часа не могут потушить пожар на пилораме площадью две тысячи квадратных метров.
Обновлено в 07:17
Общество

Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах

Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
Обновлено в 06:38
Музыка

Дробыш подаст в суд из-за скандала с Белоруссией на Евровидении

Композитор и продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на Европейский Вещательный Союз.
Обновлено в 07:54
Футбол

КДК проведёт сурдоэкспертизу по делу Мирзова и Ильина

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по инциденту, который случился после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2). Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной

После свадьбы продюсера и композитора Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, состоявшейся в 2018 году, в прессе не стихают слухи о том, что в отношениях супругов все вовсе не так гладко.
Обновлено в 07:14
Политика

Партия Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады

Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что его партия поддерживает намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду восьмого созыва.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Политика

СБ ООН проведет экстренное заседание из-за украинского закона о языке

Совет Безопасности (СБ) ООН сегодня соберут на экстренное заседание из-за принятия на Украине так называемого закона о государственном языке, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Уголовное дело о застройке озера Увильды передано в суд

На скамье подсудимых могут оказаться несколько бывших высокопоставленных чиновников Челябинской области В Челябинске завершено расследование уголовного дела о застройке озера Увильды.
Обновлено в 07:29
Музыка

Определён победитель Евровидения-2019

Обновлено 18 мая в 19:05
Кино

Финал «Игры престолов» растащили на мемы

Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
Обновлено в 07:55
Общество

ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения

Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Общество

Памятник Ленину в Екатеринбурге отмыли от надписей про Москву и Путина

В Екатеринбурге сегодня, 20 мая, на постаменте памятника Ленину на площади 1905 года появились оскорбительные надписи про Путина и Москву.
Обновлено в 06:20
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Двое подростков сбежали из психиатрической больницы в Москве

Двое несовершеннолетних молодых людей самостоятельно покинули Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика

Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Москве проверят восемь школ и колледж после звонков о минировании

Обновлено в 06:34
Здоровье

Названы бессимптомные опасные заболевания

Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Су-27 перехватили «разведчиков» над Балтикой

Обновлено в 06:52
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Политика

Песков прокомментировал «российский скандал» в Австрии

Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Вене с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Суд отпустил оставившую дочь в поликлинике женщину

Савеловский суд отпустил женщину, бросившую двухлетнюю дочь Арину в детской поликлинике на севере Москвы, передает ТАСС.
Обновлено в 07:29
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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