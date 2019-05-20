Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и МамаеваГазета.Ru 06:41
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
Обновлено в 04:01
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика
Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС
АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Томске загорелась пилорама на площади две тысячи квадратных метров
В Томске почти три часа не могут потушить пожар на пилораме площадью две тысячи квадратных метров.
Обновлено в 07:17
Общество
Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах
Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
Обновлено в 06:38
Музыка
Дробыш подаст в суд из-за скандала с Белоруссией на Евровидении
Композитор и продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на Европейский Вещательный Союз.
Обновлено в 07:54
Футбол
КДК проведёт сурдоэкспертизу по делу Мирзова и Ильина
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по инциденту, который случился после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2). Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной
После свадьбы продюсера и композитора Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, состоявшейся в 2018 году, в прессе не стихают слухи о том, что в отношениях супругов все вовсе не так гладко.
Обновлено в 07:14
Политика
Партия Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады
Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что его партия поддерживает намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду восьмого созыва.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Политика
СБ ООН проведет экстренное заседание из-за украинского закона о языке
Совет Безопасности (СБ) ООН сегодня соберут на экстренное заседание из-за принятия на Украине так называемого закона о государственном языке, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Уголовное дело о застройке озера Увильды передано в суд
На скамье подсудимых могут оказаться несколько бывших высокопоставленных чиновников Челябинской области В Челябинске завершено расследование уголовного дела о застройке озера Увильды.
Обновлено в 07:29
Музыка
Определён победитель Евровидения-2019
Обновлено 18 мая в 19:05
Кино
Финал «Игры престолов» растащили на мемы
Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
Обновлено в 07:55
Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения
Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Общество
Памятник Ленину в Екатеринбурге отмыли от надписей про Москву и Путина
В Екатеринбурге сегодня, 20 мая, на постаменте памятника Ленину на площади 1905 года появились оскорбительные надписи про Путина и Москву.
Обновлено в 06:20
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Двое подростков сбежали из психиатрической больницы в Москве
Двое несовершеннолетних молодых людей самостоятельно покинули Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Антипинский НПЗ подал на банкротство
18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Названы бессимптомные опасные заболевания
Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Су-27 перехватили «разведчиков» над Балтикой
Обновлено в 06:52
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Политика
Песков прокомментировал «российский скандал» в Австрии
Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Вене с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Суд отпустил оставившую дочь в поликлинике женщину
Савеловский суд отпустил женщину, бросившую двухлетнюю дочь Арину в детской поликлинике на севере Москвы, передает ТАСС.
Обновлено в 07:29