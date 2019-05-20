Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговорКоммерсантъ 06:11

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Политика Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.

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