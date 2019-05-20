Происшествия
Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговорКоммерсантъ 06:11
Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС. «Апелляционную жалобу подали»,— отметила адвокат Татьяна Стукалова. Также приговор суда обжаловала защита футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.
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Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе
Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Кино
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
На международном кинофестивале в Каннах французскому актеру Алену Делону вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за его личный вклад в кинематограф.
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Политика
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады
Украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций парламента провести консультации по роспуску Рады.
Обновлено в 06:38
Политика
Зеленскому передали послание от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
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Футбол
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Обновлено в 08:09
Общество
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Обновлено вчера в 22:21
Экономика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
В Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского
Обновлено в 06:00
Политика
В Кремле озвучили процент выполненных поручений Путина
В России выполняются порядка 86% поручений главы государства Владимира Путина, заявил 20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия
Загитова грозит наказание за вождение без прав
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Шоу-бизнес
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Певица сообщила, что постоянные гастроли и концерты сильно изматывают ее, поэтому она пытается держать себя на ногах при помощи различных лекарственных препаратов и капельниц.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
В России начали испытывать «умные» взрыватели для РСЗО
Концерн "Техмаш" приступил к испытаниям интеллектуальных взрывателей для современных реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 05:22
Футбол
Нигматуллин: «„Локомотив“ просто не имеет права упускать второе место»
"Локомотив" просто не имеет права упускать второе место.
Обновлено в 05:30
Политика
Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к своим сторонникам призвал их разблокировать здания судов в стране.
Обновлено в 08:16
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
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Обновлено в 06:59
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Политика
Савченко заявила о поддержке Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что ее политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет идти в фарватере с Владимиром Зеленским в следующем парламенте, чтобы реализовать перемены, которые ждет украинский народ.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Спартак» поборется с «Зенитом» за вратаря Левашова
Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 07:29
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого
Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Политика
Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Более шестисот доз вакцины от кори дополнительно закупил регион
Более шестисот доз вакцины от кори дополнительно закупил регион для иммунизации детей, чьи родители по разным причинам от плановой прививки отказались.
Обновлено в 08:09