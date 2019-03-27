Происшествия
Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублейКомсомольская правда 12:50
Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
Политика
Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты
Американские iPhone теперь можно ремонтировать в России по гарантии
На американские модели теперь распространяется международная гарантия сроком на один год.
Обновлено в 12:15
Космос
«Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС
На протяжении двух лет микробы подвергались разным экстремальным воздействиям, схожих с условиями открытого космоса и пребывания на Марсе.
Обновлено в 10:12
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
В честь своего дня рождения Полина Гагарина показала селфи без макияжа
Девушка выложила в Instagram селфи, на котором она без макияжа улыбается на фоне блестящих шариков.
Обновлено в 18:09
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Бавария» объявила о переходе Эрнандеса из «Атлетико»
Защитник Лукас Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Баварию». 27 марта мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего француза.
Обновлено в 12:35
Общество
В Facebook и Instagram запретили пропаганду белого национализма
Facebook давно борется с дискриминацией и ненавистью на основе расы, этнической принадлежности или религии людей, в том числе подразумевалась недопустимость идеи превосходства белых, говорится в сообщении.
Обновлено в 16:47
Авто
Aurus представит парадный кабриолет
Aurus разрабатывает кабриолет для проведения военных парадов. Ожидается, что новинку представят на Параде Победы 9 мая.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США
Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено в 11:36
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Динамо» может не сыграть на новой арене в текущем сезоне
Обновлено в 16:56
Наука
Автолюбители не считают велосипедистов полноценными людьми
Австралийские ученые выяснили, что более половины автолюбителей не считают велосипедистов полностью людьми.
Обновлено в 08:36
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский высмеял Вакарчука и Тимошенко
Комик Владимир Зеленский, который лидирует в президентской гонке на Украине, опубликовал фотокарточку, на которой высмеял сразу нескольких кандидатов в лидеры страны.
Обновлено в 15:49
Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Обновлено в 06:28
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Общество
Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций
В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.
Обновлено в 17:52
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Следователи предъявили обвинение экс-министру Абызову
Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Политика
США не выступают за создание полноценного палестинского государства
Государственный секретарь США Майкл Помпео в среду, 27 марта, не подтвердил, что Вашингтон продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем создания полноценного палестинского государства.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Потушили крупный пожар в кондитерском цехе на Кубани
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что 27 марта в 20:37 стало известно о возгорании кондитерского цеха в поселке Глубокий.
Обновлено в 16:37