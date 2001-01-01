Футбол
Засеев покинул «Уфу» и вернулся в «Аланию»Матч ТВ 05:54
Футбольный клуб «Уфа» сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Азаматом Засеевым. Команда из Башкортостана удовлетворила просьбу 31-летнего игрока о досрочном расторжении трудового контракта. Засеев продолжит карьеру во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Общество
Почему Финляндия ужесточает визовые требования для россиян
Обычная практика В Ростуризме в свою очередь уверены, что дополнительные требования к пакету документов на получение визы, которые начнут действовать с 1 сентября, не отобьют у россиян желание ездить в Финляндию.
Обновлено в 10:46
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
США следует отойти от невыгодной политики санкций и не бояться нового трубопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина
Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Политика
Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы
Обновлено в 08:41
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
Обновлено в 07:27
Происшествия
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии
Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Политика
МИД РФ: Лондон признался, что готовит агрессию в цифровой среде
Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
На военном параде в Йемене погибло более 30 человек
При нападении хуситов на военный парад в Йемене погибло более 30 человек, 1 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 08:06
Игры
Mail.Ru расширяется на азиатский рынок
Представители российской компании Mail.ru и китайского издательства видеоигр iDreamSky заключили соглашение о взаимопродвижении собственных товаров на азиатском и европейском рынках.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения бешенством
Опасность заражения людей бешенством остается чрезвычайно высокой. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:54
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Космос
В Китае совершил первый полёт беспилотник на солнечной энергии
Разработанный в Китае беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии «Моцзы-2» совершил свой первый успешный полёт.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
МИД России 2 августа выступит с заявлением по выходу США из ДРСМД
США своим решением выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разрушают безопасность и стабильность.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту
Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.
Обновлено в 09:33
Хоккей
ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии откроет матч с участием сборной России
Программу чемпионата мира по хоккею 2020 года, который пройдет в Швейцарии, откроет матч с участием команды хозяев и сборной России, сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 09:38
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32