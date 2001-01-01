Футбол

Засеев покинул «Уфу» и вернулся в «Аланию»Матч ТВ 05:54

Футбольный клуб «Уфа» сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Азаматом Засеевым. Команда из Башкортостана удовлетворила просьбу 31-летнего игрока о досрочном расторжении трудового контракта. Засеев продолжит карьеру во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является.
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