Футбол
Засеев покинул «Уфу» и вернулся в «Аланию»Матч ТВ 05:54
Футбольный клуб «Уфа» сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Азаматом Засеевым. Команда из Башкортостана удовлетворила просьбу 31-летнего игрока о досрочном расторжении трудового контракта. Засеев продолжит карьеру во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
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