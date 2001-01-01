Футбольный клуб «Уфа» сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Азаматом Засеевым. Команда из Башкортостана удовлетворила просьбу 31-летнего игрока о досрочном расторжении трудового контракта. Засеев продолжит карьеру во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является.

Засеев покинул «Уфу» и вернулся в «Аланию»

Финансы Курс доллара превысил отметку 64 рубля Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.

Политика Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

Политика Путин поддержал проект создания Национального космического центра Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает проект создания в стране Национального космического центра.

Политика Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Здоровье ВЦИОМ: 70% россиян сталкивались с онкологией ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями. Сюда также входят их знакомые, близкие и друзья.

Происшествия В Белом море пропала группа туристов из Петербурга Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Шоу-бизнес Сайентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью На самом деле актеру запрещено общаться с дочерью, которая не является сайентологом.

Баскетбол Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.

Авто Представлены изображения обновленного УАЗ 469 УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.

Авто АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Здоровье Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.

Происшествия Суд остановил работу автоматов Healthy Food на три месяца Работа вендинговых автоматов сети Healthy Food, принадлежих компании «До луны и обратно», остановлена на три месяца после массового отравления, заявила пресс-секретарь Гагаринский суд Москвы.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Экономика Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.

Политика Папа Римский признался, что хотел бы посетить Россию Папа Римский Франциск в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян признался, что с удовольствием приехал бы в Россию.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.