Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 маяГазета.Ru 10:20
Заседание Международного трибунала по морскому праву по делу задержанных в России украинских моряков назначено на 10 мая. Запрос на проведение этих слушаний украинская сторона подала еще 16 апреля. Киев ожидает, что суд примет решение в его пользу, а Москву обяжут отпустить украинских моряков.
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Политика
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