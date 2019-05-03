Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 маяГазета.Ru 10:20

Заседание Международного трибунала по морскому праву по делу задержанных в России украинских моряков назначено на 10 мая. Запрос на проведение этих слушаний украинская сторона подала еще 16 апреля. Киев ожидает, что суд примет решение в его пользу, а Москву обяжут отпустить украинских моряков.
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Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

РИА Новости07:23

В Киеве назвали дату проведения трибунала по делу задержанных моряков

РБК09:01

Международный трибунал по делу задержанных украинских моряков пройдет без России

Коммерсантъ08:57

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Газета.Ru10:20

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая

Эхо Москвы08:02

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Вести.Ru05:18

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая

ТАСС04:55
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