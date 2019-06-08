Политика
Заседание суда по долгу Украины пройдёт в конце 2019 годаNews.ru 06:41
Заседание Верховного суда Великобритании готовится к рассмотрению апелляции России по одному пункту вердикта по делу о долге Украины, а также трёх апелляций украинской стороны, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. По его словам, заседание точно состоится в конце 2019 года.
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Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
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В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
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Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
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Обновлено вчера в 10:21
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Голунову попросят продлить срок задержания на 72 часа
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Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
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Политика
Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ
Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
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В Москве задержали журналистов, вышедших на пикет в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 10:49
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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
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Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым
Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
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Футбол
Испания и Португалия хотят подать совместную заявку на ЧМ-2030
Руководители Федераций футбола Испании и Португалии обсудили подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
Неизвестные ограбили дом депутата Рады
Неизвестные люди ворвались в дом депутата Верховной рады Олега Недавы под Киевом, связали работников и вынесли все ценное.
Обновлено в 08:35
Гаджеты
Смартфоны Apple и Huawei признаны самыми надежными
Оказалось, что меньше всего проблемы со смартфонами в первые два года эксплуатации испытывают владельцы моделей брендов Huawei и Honor.
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Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
«Адмирал Эссен» отметит трехлетие в составе Черноморского флота
Практически одновременно с решением боевых задач экипаж фрегата отрабатывает навыки маневрирования.
Обновлено вчера в 11:02
Авто
Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL
Сегодня, 7 июня, стали известны свежие данные о модернизированной модели Lada Largus FL, которая будет выдержана в новом брендовом стиле.
Обновлено в 08:09
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе
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Обновлено в 09:10
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Путин опроверг объединение России и Белоруссии
Обновлено вчера в 10:32
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем
Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
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Нематоды запомнили патогенных бактерий на четыре поколения
Эпигенетическая память позволила круглым червям Caenorhabditis elegans запомнить вред от бактерии Pseudomonas aeruginosa настолько хорошо, что их потомки продолжали обходить их стороной на протяжении четырех поколений.
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