Политика
Заседание суда по долгу Украины пройдет в конце года, заявил СторчакРИА Новости 06:26
Заседание Верховного суда Великобритании по долгу Украины состоится в конце года, но сроки вынесения вердикта неизвестны, сообщил российским журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки".
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Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Журналист «Медузы» Иван Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания, сообщил правозащитник Павел Чиков.
Обновлено в 06:35
Культура
В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро
Обновлено в 05:46
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе
Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Космос
Исследователи: УФ-излучение привело к исчезновению неандертальцев
В отличие от неандертальцев, современные люди пережили длительное ультрафиолетовое излучение из-за ключевого различия в их геноме.
Обновлено 06 июня в 02:43
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге
Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:42
Общество
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту
Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.
Обновлено в 04:52
Общество
Синоптики объявили в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности
«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен еще в нескольких регионах Центрального федерального округа: Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам
Сегодня телеведущий решил порадовать публику утренним роликом о том, как иногда ему удается развеселить семью по утрам.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено 06 июня в 15:27
Происшествия
Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики
МВД предъявило специальному корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ), сообщил адвокат Павел Чиков в Telegram.
Обновлено в 05:36
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Экономика
Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах
Падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста, заявил замминистра труда РФ Алексей Вовченко.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Транспорт
Вице-премьер Акимов проинспектировал строительство трассы М-11
В субботу вице-премьер правительства РФ Максим Акимов приехал с инспекционным осмотром на строительную площадку 8-го этапа трассы М-11 под Петербургом.
Обновлено в 03:49
Происшествия
На Кубани при жесткой посадке частного самолета пострадали двое
Возле хутора Фортштадт Новокубанского района Краснодарского края совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет.
Обновлено в 05:50
Кино
Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды
Обновлено в 01:56
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные и вредные супы
Эксперты считают, что самым вредным из всех российских супов является солянка.
Обновлено вчера в 06:21
Кино
Джон Сина сыграет в «Форсаже-9»
Рестлер Джон Сина сыграет в фильме «Форсаж-9», сообщил Вин Дизель в своем инстаграме. Кого играет актер, пока не ясно.
Обновлено в 03:24
Авто
Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Врачи оценили состояние Алибасова
Обновлено 05 июня в 14:11
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20