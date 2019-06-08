Заседание суда по долгу Украины пройдет в конце года, заявил СторчакРИА Новости 06:26

Заседание Верховного суда Великобритании по долгу Украины состоится в конце года, но сроки вынесения вердикта неизвестны, сообщил российским журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки".

Заседание суда по долгу Украины пройдет в конце года, заявил Сторчак

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