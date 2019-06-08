Политика

Заседание суда по долгу Украины пройдет в конце года, заявил СторчакРИА Новости 06:26

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Заседание Верховного суда Великобритании по долгу Украины состоится в конце года, но сроки вынесения вердикта неизвестны, сообщил российским журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки".
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Заседание суда по долгу Украины пройдёт в конце 2019 года

News.ru06:41

Заседание суда по долгу Украины пройдет в конце года, заявил Сторчак

РИА Новости06:26

Британский Верховный суд рассмотрит дело о долге Украины перед Россией в конце года

ТАСС06:21
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Сторчак Сергей Анатольевич
Российский режиссёр
Российский государственный деятель, заместитель министра финансов Российской Федерации с 2005 года.
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