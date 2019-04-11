Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрываREGNUM 06:29

Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Причиной эвакуации может являться информация о взрывном устройстве.

Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва

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