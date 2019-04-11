Происшествия
Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрываREGNUM 06:29
Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Причиной эвакуации может являться информация о взрывном устройстве.
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Кино
Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»
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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
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Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ
На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.
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Экономика
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Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Экономика
МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»
Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
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Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Общество
Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 раз
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Здоровье
Спустили на землю. При каких заболеваниях не пустят в самолет?
Ведь человек с серьезными противопоказаниями может просто скончаться в самолете.
Обновлено в 17:11
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл не станут сообщать о рождении ребёнка
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о принятом решении не сообщать о рождении ребёнка.
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Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив
Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 19:53
Происшествия
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Происшествия
При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек
Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
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Наука
Неделя на МКС заставила молодых мышей бегать кругами
Грызуны, доставленные на борт МКС, быстро адаптировались к условиям, но через неделю некоторые из них начали бегать кругами.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
США разместят систему ПРО THAAD в Румынии
«По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение Европейского командования.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Наталья Рудова продемонстрировала результат химической диеты
Накануне звезда похвасталась первыми результатами.
Обновлено в 14:00
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Единоборства
Тайсумов сдал положительную допинг-пробу
Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.
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Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56