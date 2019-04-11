Происшествия

Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрываREGNUM 06:29

Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Причиной эвакуации может являться информация о взрывном устройстве.
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Суд 12 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов А.Кокорина и П.Мамаева

Агентство Москва14:03

В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу

РИА Новости08:04

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий возвращены в здание суда

Чемпионат09:54

В Москве суд, в котором слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали из-за сообщения о минировании

Медиазона06:43

Кокорин и Мамаев вернулись в суд после сообщений о минировании

RT на русском09:54

Сообщение о взрывном устройстве в здании Пресненского суда не подтвердилось

Москва 2408:00

Называл ли водитель Мамаева «петухом»? «Спартак» стал топ-клубом? Кучеров приедет на ЧМ?

Спорт-Экспресс10:59
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Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено в 11:10
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Здоровье

В Ростове прооперировали 300-килограммового мужчину и его сестру

В прошлом году в Центр ожирения в Ростов-на-Дону приехала 32-летняя жительница Краснодарского края. Женщина весила около 200 килограмм.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Культура

Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье

Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Политика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

Новый способ боевого применения артиллерии испытали на Южном Урале

Обновлено в 10:14
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Футбол

Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

Обновлено в 12:55
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Космос

Израильский космический аппарат потерпел аварию при посадке на Луну

Обновлено в 15:33
Политика

Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить

Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено в 15:05
Игры

Хоррор Chernobylite вышел на Kickstarter

Разработчики пытаются собрать деньги на завершение работы над фантастическим хоррором Chernobylite.
Обновлено в 12:46
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от укусов клещей

В ведомстве советуют делать профилактические прививки против клещевого энцефалита Роспотребнадзор на своем сайте рассказал россиянам о профилактике укусов клещей.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Здоровье

В Греции родился ребенок от трех родителей

В Греции родился ребенок от трех родителей Европейские медики успешно провели сложнейшую процедуру.
Обновлено в 10:32
Происшествия

При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек

Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Политика

Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»

Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Гаджеты

Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами

Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

После тяжелой болезни на 87-м году ушел из жизни миллиардер, меценат, патриарх отечественной титановой отрасли Владислав Тетюхин.
Обновлено в 14:00
Транспорт

Думская улица станет пешеходной по выходным и праздничным дням

Одно из самых популярных тусовочных мест Петербурга станет пешеходным по выходным и праздничным дням.
Обновлено в 10:14
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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