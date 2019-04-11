Происшествия
Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрываREGNUM 06:29
Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Причиной эвакуации может являться информация о взрывном устройстве.
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Суд 12 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов А.Кокорина и П.Мамаева
Агентство Москва14:03
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В Судане произошел военный переворот
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После тяжелой болезни на 87-м году ушел из жизни миллиардер, меценат, патриарх отечественной титановой отрасли Владислав Тетюхин.
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