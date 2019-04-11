Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрываREGNUM 06:29

Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Причиной эвакуации может являться информация о взрывном устройстве.

Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Политика Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Происшествия Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.

Здоровье В Ростове прооперировали 300-килограммового мужчину и его сестру В прошлом году в Центр ожирения в Ростов-на-Дону приехала 32-летняя жительница Краснодарского края. Женщина весила около 200 килограмм.

Происшествия Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.

Культура Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».

Политика Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.

Футбол Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России.

Хоккей Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.

Политика Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.

Игры Хоррор Chernobylite вышел на Kickstarter Разработчики пытаются собрать деньги на завершение работы над фантастическим хоррором Chernobylite.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от укусов клещей В ведомстве советуют делать профилактические прививки против клещевого энцефалита Роспотребнадзор на своем сайте рассказал россиянам о профилактике укусов клещей.

Происшествия Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.

Здоровье В Греции родился ребенок от трех родителей В Греции родился ребенок от трех родителей Европейские медики успешно провели сложнейшую процедуру.

Происшествия При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.

Политика Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.

Политика Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение» Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».

Гаджеты Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.

Происшествия В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.

Футбол РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.

Общество Умер миллиардер Владислав Тетюхин После тяжелой болезни на 87-м году ушел из жизни миллиардер, меценат, патриарх отечественной титановой отрасли Владислав Тетюхин.