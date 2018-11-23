Политика

Заседание президиума Госсовета в Крыму пройдет в новом формате
Rambler News Service
04:31

Расширенное заседание президиума Госсовета по реализации майского указа президента РФ Владимира Путина пройдет в новом формате, передает корреспондент RNS. Заседание состоится в пятницу в ранее попавшем под санкции санаторно-курортном комплексе «Мрия» в Крыму.
Rambler News Service04:31

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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