Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июляРБК 11:17
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
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Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Авто
BMW M5 стал полицейским автомобилем в Австралии
BMW M5 поступил в автомобильный парк полиции Виктории в рамках однолетнего кредита и стал самым быстрым полицейским автомобилем.
Обновлено в 14:16
Здоровье
Кормление грудью сэкономит миру по миллиарду долларов в день
Мировая экономика теряет почти 1,36 миллиарда долларов США каждый день из-за искусственного вскармливания младенцев.
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Sony представила мощные аудиосистемы для вечеринок на открытом воздухе
Sony представила пять новых моделей аудиосистем.
Обновлено в 12:44
Политика
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Политика
В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено в 18:15
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Происшествия
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Наука
На Большом адронном коллайдере учеными открыта новая частица
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
В НАТО увидели усиление попыток шпионажа против стран альянса
По словам генсека организации Йенса Столтенберга, речь идет о шпионаже за промышленными и гражданскими объектами, а также касается вооруженных сил и разведки.
Обновлено в 20:04
Политика
Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь
Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.
Обновлено в 19:14
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика
В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
Конгрессвумен Ильхам Омар заявила, что президент США Дональд Трамп в открытую нарушает основополагающие права человека и настало время для его импичмента.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53
Наука
Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de)
Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.
Обновлено в 17:23
Происшествия
«Мемориал» сообщил о переходе Титиева в московское отделение центра
Бывший руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев перешел в московское отделение, сообщил РИА Новости член совета центра, руководитель проекта "Горячие точки" Олег Орлов.
Обновлено в 11:30
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Здоровье
На Филиппинах ввели режим ЧС из-за вспышки смертельной лихорадки
Филиппинский Минздрав решил в понедельник ввести режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста случаев заболевания населения лихорадкой денге.
Обновлено в 07:24
Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Экономика
ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике
Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК».
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес
Бузова появилась на «Славянском базаре» в образе Афродиты
Как только артистка появилась на сцене амфитеатра, зрители стали громко аплодировать: «Бузова, ты лучшая!»
Обновлено в 12:02
Политика
Помпео: сотрудничество РФ и Ирана усугубило проблему беженцев в Сирии
Взаимодействие России и Ирана в Сирии повлекло усугубление проблемы сирийских беженцев.
Обновлено в 19:23
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Кино
Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщина
В новом 25-м фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать женщина. Об этом сообщают британские СМИ.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Врач перечислила, что поможет убить вредные бактерии в курином мясе
«Вечерняя Москва» попросила экспертов — врачей и инфекционистов — прокомментировать результаты исследования.
Обновлено в 14:01