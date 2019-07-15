Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июляРИА Новости 09:24
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Футбол
Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак»
Московский «Спартак» еще в июне заинтересовался хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, и стороны уже близки к заключению контракта.
Обновлено в 15:20
Политика
Зеленский пообещал наказание водителям кортежа после ДТП с детьми
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники управления государственной охраны (УГО), спровоцировавшие ДТП в Запорожской области, не смогут избежать наказания.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне
Пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Победа" был вынужден вернуться в аэропорт Казани после вылета в "Пулково" в понедельник.
Обновлено в 15:15
Гаджеты
Представлена Intel Pohoiki Beach — система из 64 нейроморфных процессоров Loihi
В сентябре 2017 года компания Intel представила Loihi — «самообучаемый нейроморфный процессор», основанный на архитектуре, принципы работы которой напоминают работу человеческого мозга.
Обновлено в 14:34
Интернет
Twitter создал новый дизайн. И от него нельзя отказаться
Почти год назад Twitter начали тестирование нового дизайна, и вот состоялся релиз.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
В Госдуме оценили продление Украиной запрета на ввоз товаров из России
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 13:48
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Наука
Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения
Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено в 17:23
Кино
Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной
Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено в 16:50
Гаджеты
Sony представила мощные аудиосистемы для вечеринок на открытом воздухе
Sony представила пять новых моделей аудиосистем.
Обновлено в 12:44
Хоккей
Чемпион мира Жердев продолжит карьеру в команде ВХЛ «Тамбов»
Двукратный чемпион мира Николай Жердев продолжит карьеру в команде ВХЛ «Тамбов». Об этом сообщил директор «Тамбова» Сергей Касьянов.
Обновлено в 13:23
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Общество
Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное лунное затмение.
Обновлено в 04:52
Космос
В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году
Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика
В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 19:23
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестован сотрудник ЦНИИмаш
Как заявили в Лефортовском суде столицы, сегодня, 15 июля, под домашний арест был отправлен Сергей М. Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в госизмене.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Общество
Посвященный московской промышленности поезд вышел на Кольцевую линию метро
Вагоны брендированного состава посвящены разным отраслям столичного производства: авиастроению, машиностроению и автомобилестроению, особой экономической зоне, радиоэлектронике, пищевой и легкой промышленности, химической промышленности (косметика и парфюмерия), фармацевтике.
Обновлено в 14:30
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Политика
Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона
Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
Политика
Никитин стал самым политически устойчивым приволжским губернатором
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оказался самым политически устойчивым среди глав регионов ПФО.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Полезный тест: Core i9-9900K против Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 2700X и Ryzen 7 1700X на одинаковых частотах
Многочисленные тесты процессоров Ryzen 3000 показали, что при сходных ценах решения Intel в сравнении с новинками AMD полностью неконкурентоспособны.
Обновлено в 13:28