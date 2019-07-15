Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля. Заседание должно начаться в пятницу в 15.00, сообщило РИА Новости.

Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля

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