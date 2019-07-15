Политика
Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июляФАН 09:55
Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля. Заседание должно начаться в пятницу в 15.00, сообщило РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Обновлено в 11:18
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Здоровье
На Украине более 56 тысяч человек заболели корью с начала года
Более 56 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли от осложнений, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 07:31
Игры
Ютубер добавил трассировку лучей в реальном времени в Crysis 3
Автор YouTube-канала 4K Video Source добавил в Crysis 3 функцию трассировки лучей в реальном времени.
Обновлено в 09:51
Политика
В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2
В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Культура
Режиссер Александр Сокуров решил закрыть свой Фонд поддержки кино
Сокуров очень многое делает для развития кино, - сказал в эфире "Эха Москвы" главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.
Обновлено в 11:25
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Обновлено вчера в 13:31
Музыка
Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Теннис
Теннисистка Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
В Донецке пенсионера заставили идти через минное поле
70-летнего пенсионера в Донецке заставили идти через минное поле, сообщили в украинское Операции объединенных сил.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Экономика
В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 10:27
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
«Яндекс.Такси» не собирается объединяться с компанией «Везет»
В пресс-службе сервиса «Политике Сегодня» опровергли информацию о том, что «Яндекс.Такси» объединится с другим перевозчиком —«Везет».
Обновлено в 06:52
Политика
Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре
В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Политика
В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже
Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.
Обновлено в 11:15
Политика
Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт
Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55