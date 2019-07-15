Политика

Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июляФАН 09:55

Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля. Заседание должно начаться в пятницу в 15.00, сообщило РИА Новости.
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Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля

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Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля

RT на русском09:27

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

РИА Новости09:24
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