Энергетика
ОПЕК+ отложила решение по соглашению о добыче до июняЦентр энергетической экспертизы вчера в 21:25
Сделка ОПЕК+ впервые была заключена в конце 2016 года для корректировки рынка и повышения цен, которые к тому времени снизились более, чем вдвое. Документ предусматривал снижение добычи на 1,8 млн баррелей совокупно всеми странами-участницами.
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Рубль ждут нефтяные катаклизмы: страны ОПЕК+ поспорили о судьбе рынка
Московский Комсомолецвчера в 10:51
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В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
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Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
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Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
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В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
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Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье
В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.
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Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
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В Омской области мать заперла сына в сарае на ночь за прогулы в школе
В Омской области проводится доследственная проверка в отношении жительницы посёлка Любинский Любинского района, которая 15 мая избила 10-летнего сына и совместно с 19-летней дочерью незаконно лишила мальчика свободы.
Обновлено в 01:57
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В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
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Черты знаков Зодиака, которые больше всего раздражают окружающих
Упрямство Тельца, повышенная эмоциональность Рыб, уже давно ставшая «притчей во языцех» двуличность Близнецов и злопамятность Скорпиона – у каждого знака Зодиака есть такие черты характера, которые окружающим очень сложно терпеть.
Обновлено вчера в 23:19
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Конец эпохи: обзор последнего эпизода «Игры престолов»
Получилась ли концовка горько-сладкой, как обещали сценаристы и Джордж Мартин, каждому предстоит решить самостоятельно.
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В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
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Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
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Во Франции умер певец Нильда Фернандес
В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
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Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
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Самый дорогой игрок «Реала» потребовал миллионы за уход из клуба
Если руководство «Реала» хочет, чтобы он покинул клуб, то ему должны заплатить по 17 миллионов евро за каждый оставшийся сезон.
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Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
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Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
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«Техмаш» начал испытания интеллектуальных взрывателей для РСЗО
Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) приступил к предварительным испытаниям «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО).
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Происшествия
В Ростове четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме
Четверо жителей десятиэтажного дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону пострадали при пожаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления МЧС.
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Политика
Президент Эстонии выступила против возвращения России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права голоса России в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 11:27