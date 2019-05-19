Энергетика
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Саудовской АравииТАСС вчера в 10:34
Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на которой могут быть выработаны предложения по соглашению о сокращении добычи, началась в Джидде, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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За 5 минут до инаугурации Зеленский сделал селфи с женой
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Финальный эпизод «Игры престолов» расстроит всех поклонников
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Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
Обновлено в 02:01
Общество
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90 горняков эвакуируют из шахты в Коми из-за сломавшегося вентилятора
По предварительным данным, никто из шахтеров не пострадал.
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Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса
Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса, заявив, что они не чужие для Украины.
Обновлено в 03:40
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Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
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«Старые» умные часы Samsung получили новейшую оболочку One UI
Компания Samsung после выхода оболочки One UI начала активно выпускать обновления для смартфонов, чтобы они тоже получили эту оболочку.
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Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
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Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
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В России может появиться виртуальная экономическая зона
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
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Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
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Баскетбол
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Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
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Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
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Происходит революция в массовом сознании россиян. Интервью с социологом
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В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
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Обновлено вчера в 20:21
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Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья
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В результате стрельбы в бразильском баре погибли 11 человек
В баре города Белен, расположенного на севере Бразилии, были убиты 11 человек. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило The Associated Press.
Обновлено вчера в 20:20