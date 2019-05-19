Энергетика

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Саудовской АравииТАСС вчера в 10:34

Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на которой могут быть выработаны предложения по соглашению о сокращении добычи, началась в Джидде, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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