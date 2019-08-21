Политика

Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в МинскеНезависимое телевидение Севастополя 10:59

В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
"Однозначно, до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области – ред.). В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным", - написала Олифер на своей странице в Facebook
 по результатам трехсторонней встречи в Минске.
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Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске

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