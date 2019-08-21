Политика
Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в МинскеНезависимое телевидение Севастополя 10:59
В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
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"Однозначно, до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области – ред.). В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным", - написала Олифер на своей странице в Facebook по результатам трехсторонней встречи в Минске.РИА Новости12:33
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Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске
Независимое телевидение Севастополя10:59
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Саратовец начал продавать кукурузу с места посадки А321
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В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
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CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
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В Челябинской области депутат расстрелял жену
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.
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Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
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Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
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Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной
Заключенных доставили в московский изолятор на фоне переговоров о возможном обмене пленными с Киевом.
Обновлено в 14:37
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Есть информация, что зарядку в смартфонах установят от iPad Pro 2018 года.
Обновлено в 14:36
Авто
Россияне стали отказываться от ремонта машин у официалов
В России снижается доля автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать машины у автодилеров: в июле прошлого года их доля составляла 87,1%, а в июле 2019 года – только 82,9%. За изменениями проследили аналитики агентства "Автостат", проведя опрос водителей совместно с порталом Авто Mail.ru.
Обновлено в 10:22
Экономика
Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис
С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Обновлено в 05:05
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Общество
Памятник Владимиру Этушу откроют на Новодевичьем кладбище 9 сентября
Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу откроют на Новодевичьем кладбище 9 сентября в 13:00.
Обновлено в 13:44
Политика
Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО
Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
Армия Израиля по ошибке обстреляла израильский гражданский самолет
Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 15:20
Наука
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
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Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
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«ВКонтакте» запустила сервис AliExpress
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Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Вышел трейлер драмы о домогательствах в Fox News с Шарлиз Терон
Обновлено в 16:07
Хоккей
Кирилл Кабанов вернулся в чемпионат Дании
Нападающий Кирилл Кабанов перешел в датский «Ольборг», сообщает Nordjyske.
Обновлено в 16:13
Авто
Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок
Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года.
Обновлено в 09:57