с чего всё началось

В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.

Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске

Происшествия В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.

Политика Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.

Политика Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.

Политика Завершилось третье тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму В среду в столице состоялся третий этап открытого тестирования системы электронного голосования, которую впервые в стране будут применять на выборах в Мосгордуму.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Политика Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной Заключенных доставили в московский изолятор на фоне переговоров о возможном обмене пленными с Киевом.

Авто Россияне стали отказываться от ремонта машин у официалов В России снижается доля автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать машины у автодилеров: в июле прошлого года их доля составляла 87,1%, а в июле 2019 года – только 82,9%. За изменениями проследили аналитики агентства "Автостат", проведя опрос водителей совместно с порталом Авто Mail.ru.

Экономика Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.

Происшествия При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.

Политика ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.

Политика Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.

Экономика ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.

Общество Памятник Владимиру Этушу откроют на Новодевичьем кладбище 9 сентября Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу откроют на Новодевичьем кладбище 9 сентября в 13:00.

Политика Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Армия и оружие Армия Израиля по ошибке обстреляла израильский гражданский самолет Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.

Наука В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.

Футбол Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива» Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.

Хоккей Кирилл Кабанов вернулся в чемпионат Дании Нападающий Кирилл Кабанов перешел в датский «Ольборг», сообщает Nordjyske.