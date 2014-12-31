Политика
Заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 25 апреляИзвестия 15:27
Заседание Совбеза ООН по Украине в связи решением России об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям Донбасса запланировано на четверг, 25 апреля, сообщил спикер украинского постпреда при всемирной организации Олег Николенко.
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По поручению президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности минским договоренностям.
— Владимир Ельченко, дипломатDaily Storm 09:55
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В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
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Футболисты киевского Динамо разошлись миром с донецким Шахтером в матче 25-го тура УПЛ 0:0.
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Мантуров заявил о подготовке серийного производства С-500
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
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Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
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