Экономика
Заседание ПМЭФ «Национальные цели развития». Трансляция завершенаТАСС 07 июня в 05:05
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит пленарное заседание "Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы".
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Гаджеты
Microsoft рассекретила новую приставку Xbox
Обновлено в 11:02
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
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Финансы
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Обновлено в 20:02
Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
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Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тысяч человек
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено в 20:31
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Общество
Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников
Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено в 20:00
Спорт
Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Авто
5 проблем с гибридными авто, из-за которых мы их редко покупаем
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:30
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Общество
На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей
Центр спасения дельфинов "Дельфа" получит 2,5 миллиона рублей на проведения тренингов по спасению дельфинов в Черном море, сообщила РИА Новости директор Центра Татьяна Белей.
Обновлено в 20:14
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Почему полицейские массово увольняются со службы
Как рассказал «URA.RU» председатель профсоюза Михаил Пашкин, люди увольняются со службы как в Москве, так и в регионах.
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Экономика
ЦУМ уменьшает размеры
Универмаг начнет развивать магазины детской одежды Московский ЦУМ, один из главных продавцов одежды премиум-класса в России, выходит в новый сегмент.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Культура
Прима-балерина Большого отметит юбилей премьерой
Обновлено в 19:23
Политика
Партия Зеленского накормила участников съезда шаурмой
Шаурма присутствовала на фуршете съезда партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:59
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
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Интернет
Mozilla запускает платный премиум-сервис
Директор компании Mozilla Corporation Крис Бирд обнародовал планы, касающиеся запуска премиального сервиса Firefox Premium, где будут предоставляться платные сервисные услуги.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Медики назвали необычные причины диареи
Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено вчера в 12:12
Экономика
«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»
Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49