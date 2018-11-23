Политика

Заседание Госсовета пройдет в новом формате за семью круглыми столами
РИА Новости
04:56

Новый формат заседания президиума Госсовета, которое проведет президент РФ Владимир Путин в Ялте, подразумевает распределение участников за семью круглыми столами, следует из материалов к заседанию, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости04:56
Дмитрий Песков
Президент, наверняка, задержится здесь, проведет целую серию встреч с членами правительства, вице-премьерами и с руководством администрации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 06:06

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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