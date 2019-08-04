Футбол

«Заря» вышла в третий отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 13:52

"Заря" вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы, в ответном матче обыграв "Будучност" со счетом 1:0. Первая игра завершилась также победой украинской команды со счетом 3:1. Отметим, что в составе черногорской команды в первом тайме были удалены сразу два игрока.
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«Заря» и «Легия» пробились в третий квалификационный раунд Лиги Европы

Sportbox.RUвчера в 13:54

Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕ

РИА Новостивчера в 14:16

«Заря» обыграла «Будучность» и вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Советский спортвчера в 14:01

«Заря» и «Легия» пробились в третий квалификационный раунд Лиги Европы

Матч ТВвчера в 13:54

«Заря» обыграла «Будучность» и вышла в 3-й отборочный раунд ЛЕ. Гости завершали встречу вдевятером

Sport24.ruвчера в 14:01

«Заря» и «Легия» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Чемпионатвчера в 13:52

«Заря» вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 13:52
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Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

Обновлено вчера в 22:32
Авто

Новый Renault Duster получил более экономичный двигатель

Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Политика

Экс-госсекретарь США Райс призвала украинцев жить в мире с Россией

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала украинцев "не отторгать россиян", Украине стоит жить в мире со своим российским соседом.
Обновлено в 01:12
Политика

МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп

Визит премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, говорится в сообщении из Токио.
Обновлено в 02:09
Политика

После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт

После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон и Москва должны искать варианты сохранения стратегического баланса и разрабатывать новый механизм, считает старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте

В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Обновлено в 01:44
Гаджеты

Новый Huawei Mate 30 получит две камеры на 40 Мп

Как сообщил авторитетный инсайдер, в модели Mate 30 будет тройная камера, причем есть данные, что набор будет похож на P30 Pro за исключением четвертого дополнительного модуля.
Обновлено вчера в 12:57
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Футбол

Отец Мойзе Кина остановил переход сына в «Манчестер Юнайтед»

Биору Жан Кин, отец форварда «Ювентуса» Мойзе Кина, заявил, что сын имел возможность перейти в «Манчестер Юнайтед», но он запретил увезти того в Англию.
Обновлено в 00:59
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено вчера в 14:48
Политика

Медведев заподозрил умышленный поджог леса в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку для выявления умышленных поджогов леса в Сибири.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия

В Бангкоке произошло семь взрывов

В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Гаджеты

Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

Компания Xiaomi презентовала смартфон Black Shark 2 Pro. Игровое устройство стало самым мощным смартфоном в мире.
Обновлено 31 июля в 21:13
Общество

В России начнут искать должников по камерам видеонаблюдения

Директор федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что приставы станут более активно использовать камеры видеонаблюдения, чтобы искать должников в городах.
Обновлено вчера в 07:26
Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика

Кличко сравнил себя с «английской королевой»

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», заявив, что не имеет исполнительной власти в своем городе.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Бывший ухажер Милославской не верит в ее роман с Александром Петровым

Обновлено вчера в 22:10
Здоровье

Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ

Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Мужчина удивил Сеть «вечно молодой» матерью

Восхищенные пользователи отмечали, что «редкую красоту девушки», отказываясь верить, что «эта молодая красотка»— мать взрослого мужчины.
Обновлено в 01:40
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:07
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 09:49
Финансы

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»

В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с их профессиональным праздником - Днем ВДВ, отметив, что на них всегда возлагались самые сложные задачи.
Обновлено вчера в 22:31
Наука

На Ниле археологи обнаружили главный храм «египетской Атлантиды»

Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Следствие отказалось возбуждать дело против отца сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 10:45
Общество

Названы российские регионы с наибольшим числом абортов

Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых

Обновлено вчера в 13:00
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол

Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»

В прошлом сезоне Алвес выступал за французский "ПСЖ", с которым дважды становился чемпионом Франции и по разу выиграл Кубок страны и Кубок французской лиги.
Обновлено в 01:57
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