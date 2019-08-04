Футбол
«Заря» вышла в третий отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 13:52
"Заря" вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы, в ответном матче обыграв "Будучност" со счетом 1:0. Первая игра завершилась также победой украинской команды со счетом 3:1. Отметим, что в составе черногорской команды в первом тайме были удалены сразу два игрока.
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«Заря» обыграла «Будучность» и вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы
Советский спортвчера в 14:01
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В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
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Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.
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Восхищенные пользователи отмечали, что «редкую красоту девушки», отказываясь верить, что «эта молодая красотка»— мать взрослого мужчины.
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На Ниле археологи обнаружили главный храм «египетской Атлантиды»
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Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
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Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
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