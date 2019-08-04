Футбол

«Заря» вышла в третий отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 13:52

"Заря" вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы, в ответном матче обыграв "Будучност" со счетом 1:0. Первая игра завершилась также победой украинской команды со счетом 3:1. Отметим, что в составе черногорской команды в первом тайме были удалены сразу два игрока.
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«Заря» обыграла «Будучность» и вышла в 3-й отборочный раунд ЛЕ. Гости завершали встречу вдевятером

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«Заря» вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы

Спорт-Экспресс13:52
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