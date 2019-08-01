Футбол

«Заря» уверенно прошла «Будучность» в Лиге ЕвропыProstoProSport 13:54

Футболисты украинской «Зари» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы переиграли «Будучность» из Черногории. Встреча, прошедшая в четверг в Запорожье на «Славутич-Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды. В ее составе отличился Артем Громов.
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