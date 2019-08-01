Футбол
«Заря» уверенно прошла «Будучность» в Лиге ЕвропыProstoProSport 13:54
Футболисты украинской «Зари» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы переиграли «Будучность» из Черногории. Встреча, прошедшая в четверг в Запорожье на «Славутич-Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды. В ее составе отличился Артем Громов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Космос
В Сети обнаружили китайскую версию «Зоны 51»
Обновлено в 07:53
Кино
Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять
Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи).
Обновлено в 07:58
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Наука
Что такое квантовый дарвинизм: две физики одной Вселенной
Квантовый дарвинизм предполагает, что именно взаимодействие системы с окружающей средой вызывает декогеренцию, а вовсе не наличие наблюдателя.
Обновлено 29 июля в 20:02
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 16:42
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Адвокат сестер Хачатурян: СКР отказался возбуждать дело против их отца
Адвокат Алексей Паршин, выступающий с защитой сестер Хачатурян, заявил, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, Михаила Хачатуряна по статьям УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления).
Обновлено в 16:51
Авто
Новый седан BMW 7-Series станет электрокаром
В свою очередь, ранее в компании уже объявляли о намерении увеличить количество гибридных моделей, однако BMW 7-Series претендует на получение полностью электрифицированной системы.
Обновлено в 03:21
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Обновлено в 16:47
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
Министерство обороны протестировало работу "военного интернета", сообщает газета "Известия".
Обновлено в 04:13
Политика
В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали
В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало архивы о зверствах фашистов в Литве
Архивные документы о жестокости гитлеровских оккупантов на территории Литвы в годы Великой Отечественной войны появились на сайте российского министерства обороны в разделе, посвященном 75-летию со дня освобождения литовского города Каунас силами Красной Армии.
Обновлено вчера в 19:59
Здоровье
Минздрав подготовил библиотеку корпоративных практик по сохранению здоровья
Библиотеку лучших практик корпоративных программ по сохранению и укреплению общественного здоровья по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой разрабатывал Минздрав России совместно с Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) профилактической медицины в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография".
Обновлено в 15:08
Футбол
Наингголан вернется в «Кальяри»
Обновлено в 13:35
Футбол
«Бавария» опровергла новость о согласии Сане перейти в мюнхенский клуб
«Бавария» опровергла новость о том, что полузащитник «Манчестер Сити» готов перейти в «Баварию».
Обновлено в 15:21
Политика
Горбачев: слом ДРСМД делает непредсказуемой мировую политику
США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
Обновлено в 08:13
Происшествия
ФНС решила внепланово проверить телеканал «Дождь»
Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку телеканала "Дождь", сообщила его гендиректор Наталья Синдеева.
Обновлено в 14:15
Здоровье
ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы
Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие
Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам
Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
Обновлено в 06:20
Политика
США объявили главу МИД Ирана нелегитимным представителем своей страны
Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа являются сигналом о том, что Вашингтон считает его нелегитимным представителем своей страны, а его деятельность - незаконной, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox Business.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21