Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы

Заря — Эспаньол
2 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Стадион «Металлург»
34′
Факундо Феррейра
Богдан Леднев
54′
Артем Громов
Назарий Русин
58′
62′
Матиас Варгас
66′
Серхи Дардер
Виктор Санчес
Богдан Леднев
Владлен Юрченко
68′
73′
Факундо Феррейра
У Лэй
77′
Матиас Варгас
Виктор Кампусано
Назарий Русин
78′
Филипп Будковский
Владислав Кабаев
81′
В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
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