Футбол
Soccer.ru«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы
|34′
Факундо Феррейра
Богдан Леднев
|54′
Артем Громов
Назарий Русин
|58′
|62′
Матиас Варгас
|66′
Серхи Дардер
Виктор Санчес
Богдан Леднев
Владлен Юрченко
|68′
|73′
Факундо Феррейра
У Лэй
|77′
Матиас Варгас
Виктор Кампусано
Назарий Русин
|78′
Филипп Будковский
Владислав Кабаев
|81′
Заря
Расстановка 4‑5‑1
30
Шевченко
18
Тымчук
20
Абу Ханна
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
80
Юрченко
21
Иванисеня
31
Русин
10
Хомченковский
22
Кабаев
13
Лопес
16
Лопес
6
Лопес
24
Калеро
17
Вила
23
Гранеро
21
Рока
4
Санчес
14
Мелендо
7
У Лэй
31
Кампусано
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Футбол
Спартак — Брага 1:2
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Политика
Вопрос обмена заключенными между РФ и Украиной может решиться 30 августа
Вопрос обмена удерживаемыми лицами в России и на Украине, возможно, будет решен 30 августа.
ФАН 03:07
Футбол
Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов
"Зенит" попал в группу G с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Вестник Кавказа вчера в 13:05
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском вчера в 11:19
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Происшествия
Ночью таксист уснул за рулем и влетел в столб на Выборгской набережной
По словам очевидцев, водитель транспортного средства уснул за рулем и протаранил столб.
Piter.tv 02:39
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
Украинские моряки вернулись на родину
Согласно имеющейся информации, близких моряков поставили в известность о том, что они уже прибыли на родину.
Газета.Ru 00:31
Технологии
Главкосмос стал главным на внешнем рынке российского космоса
Главной задачей компании является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами.
Красная весна вчера в 15:08
Гаджеты
Xiaomi презентовала новую линейку смартфонов Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro оснащен процессором MediaTek G90T и аккумулятором на 4 тыс. 500 мАч — впервые в линейке Redmi.
Кубань 24 вчера в 09:17
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Происшествия
Невиновная американка получила $3 млн за 35 лет в тюрьме
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
В Гонконге задержаны три лидера протестов
Издание отмечает, что оба активиста были одними из лидеров протестов Occupy 2014 года.
Интерфакс 02:08
Происшествия
США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Гаджеты
Apple назначила дату презентации iPhone 11
Евразия Daily вчера в 21:34
Культура
Первый виртуальный концертный зал открылся в Калужской области
Kaluga24.tv вчера в 10:53
Политика
Журналисты: признаков подготовки к прилету освобожденных украинцев в аэропорту нет
Ранее сообщалось, что борт с освобожденными украинцами должен приземлиться в пять утра.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском вчера в 12:34
Политика
Эрдоган не исключил возможности покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Ранее сообщалось, что Россия и Турция обсуждают поставки в Анкару российских истребителей Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара может купить российские истребители Су-35 и Су-57, если США откажутся продавать Турции F-35, передает телеканал NTV.
Аргументы и Факты 28 августа в 19:31
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Хоккей
Чижов: Бурдасов ещё сам не может определиться, где будет играть
По Бурдасову вопрос открыт, он ещё сам не может определиться, где будет играть.
Чемпионат 03:25
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море
Район проведения стрельб в Черном море был закрыт для судоходства.
РБК вчера в 23:28
Происшествия
Левада-центр оценил память россиян о теракте в Беслане
Большинство россиян помнят о трагедии в Беслане, происшедшей в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра.
РБК 03:06