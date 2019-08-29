Футбол
Soccer.ru«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы
В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
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Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Злоупотребление кофе может быть опасным, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».
Lenta.ru вчера в 20:16
Политика
Дело о хищениях в Ново-Огарёво вернули в прокуратуру
Третий окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию в резиденции президента в Ново-Огарёво.
News.ru вчера в 21:28
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Известия вчера в 01:49
Авто
Scania поставила новые мусоровозы на Кавказ
Разумеется, все машины уже с кабинами нового поколения, а их двигатели отвечают экологическим нормам Евро-5.
Авторевю вчера в 16:14
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия вчера в 08:22
Экономика
Экономика экстерналий: почему низкий рост ВВП дорого обходится России
Прогнозы экономического роста в России вновь пересмотрены в сторону понижения; чиновники предупреждают о приближении рецессии; президент говорит о недостаточном росте доходов населения на шестом году их стабильного снижения.
РБК 00:33
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ вчера в 09:49
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Футбол
Роман Бабаев — о Гогуа, Дзагоеве и Комличенко
Центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА. 25-летний ивуариец подписал с московским клубом четырехлетний контракт.
Спорт-Экспресс вчера в 12:00
Общество
Роструд напомнил, что в 2019 году 31 декабря будет рабочим днем
"Жители России будут отдыхать с 1 по 8 января", - сообщает ведомство. Напомним, что прошлые праздничные дни длились 10 дней.
Народные новости вчера в 23:27
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
РБК вчера в 23:46
Происшествия
В деле о покушении на Рудникова появился второй обвиняемый
Фото — "Новый Калининград" В рамках расследования уголовного дела о покушении на Игоря Рудникова следствие предъявило обвинение Михаилу Васюку, уже отбывающему наказание за участие в преступной группе.
Новый Калининград.Ru вчера в 13:04
Политика
Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины
Председателем Верховной рады нового созыва стал глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Экономика сегодня вчера в 08:46
Наука
В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался
МедиаПоток 27 августа в 13:17
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Армия и оружие
Боевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР
Инфорос вчера в 07:30
Политика
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Футбол
ЦСКА — неуязвимый монстр. Пока РПЛ на подъеме, КХЛ теряет интригу
Хоккей уступает футболу Турнир длиной в восемь месяцев без крутой интриги едва ли не худшее, что может быть в профессиональном спорте.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Энергетика
«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»
Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
РИА Новости вчера в 07:32
Политика
Верховная рада утвердила предложенный новым премьером состав кабмина
Верховная рада Украины утвердила состав кабинета министров, предложенный главой правительства Алексеем Гончаруком.
Известия вчера в 14:29
Политика
Эрдоган не исключил возможности покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Ранее сообщалось, что Россия и Турция обсуждают поставки в Анкару российских истребителей Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара может купить российские истребители Су-35 и Су-57, если США откажутся продавать Турции F-35, передает телеканал NTV.
Аргументы и Факты 28 августа в 19:31