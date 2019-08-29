Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы

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В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
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