Футбол
Soccer.ru«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы
В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
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Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Гаджеты
Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить»
"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
Хайтек+ 06:50
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Армия и оружие
Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии состоится в начале сентября
Операция по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии назначена на начало сентября.
Российская газета 22:40
Политика
Спикером парламента Украины стал Дмитрий Разумков
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал спикером Верховной рады Украины после того, как за его кандидатуру проголосовали 282 депутата.
Газета.Ru 14:33
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.
Известия 22:25
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Технологии
Серию пассажирских электрических речных судов разработали в России
Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа «Фонтанка» получил имя «Ситивольт», он сейчас находится на стадии проекта.
Известия 22:45
Экономика
Эксперты назвали ювелирные украшения плохой инвестицией в условиях кризиса
ФедералПресс 21:18
Здоровье
Из единственной больницы челябинского города увольняются хирурги
В больнице заявили, что на 29 августа об увольнении уведомили только двое из восьми хирургов.
URA.Ru 04:41
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов
Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика".
Российская газета 13:01
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $0,7 млрд
Международные резервы РФ на 23 августа 2019 года составили $527,7 млрд, что на $0,7 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
ТАСС 09:10
Здоровье
ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в странах Европы
Специалисты ВОЗ заявили о резком росте заболеваемости корью в странах Европы, сообщают "Аргументы и факты".
Медпульс 16:50
Политика
Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Космос
До Марса не долететь без ионно-пучковых технологий, заявил учёный из ФРГ
Ионно-пучковая технология имеет огромную значимость для аэрокосмической отрасли и моделирования космических путешествий, заявил профессор Дармштадтского технического университета Германии Вольфганг Энзингер на 21-й Международной конференции по модифицированию поверхности материалов ионными пучками.
REGNUM 05:57
Политика
В Крыму прокомментировали условие США о возвращении России в G8
В Крыму прокомментировали призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявившего, что Россия должна покинуть Крым, чтобы вернуться в «Большую восьмерку».
Капитал страны вчера в 04:16
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Происшествия
Российского туриста насмерть сбил автобус в Болгарии
В Болгарии 82-летний турист из России погиб под колесами автобуса.
Национальная служба новостей 13:11
Политика
Минюст США обвинил экс-главу ФБР в нарушении правил ведомства
Бывший руководитель ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив служебную информацию, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на доклад генерального инспектора минюста США.
Интерфакс 15:40
Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости 13:06
Общество
В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете
С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия 19:20
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости 21:25
Политика
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru 22:43
Баскетбол
Никита Курбанов: «Постараемся этим составом пробиться в плей-офф ЧМ»
Форвард сборной России Никита Курбанов перед стартом чемпионата мира в Китае отметил ряд проблем команды.
Матч ТВ 22:55
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что ее бывший супруг уже встретил другую женщину
Российская певица Лолита Милявская заявила, что ее бывший муж Дмитрий Иванов уже занят. Об этом она сообщила в Instagram.
Народные новости 21:57
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42