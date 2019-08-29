Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы

В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
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«Заря» дома сыграла вничью с «Эспаньолом», но вылетела из ЛЕ

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БАТЭ и «Заря» не попали в групповой турнир Лиги Европы

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«Заря» вылетела из розыгрыша Лиги Европы

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«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и не попала в группу Лиги Европы

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«Заря» дважды отыгралась в матче с «Эспаньолом», но покидает еврокубки

Евро-футбол.ру14:53
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Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
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"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
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Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
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Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии состоится в начале сентября

Операция по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии назначена на начало сентября.
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Спикером парламента Украины стал Дмитрий Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал спикером Верховной рады Украины после того, как за его кандидатуру проголосовали 282 депутата.
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На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

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В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
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Серию пассажирских электрических речных судов разработали в России

Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа «Фонтанка» получил имя «Ситивольт», он сейчас находится на стадии проекта.
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Эксперты назвали ювелирные украшения плохой инвестицией в условиях кризиса

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Из единственной больницы челябинского города увольняются хирурги

В больнице заявили, что на 29 августа об увольнении уведомили только двое из восьми хирургов.
URA.Ru 04:41
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«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов

Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика".
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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Международные резервы России за неделю снизились на $0,7 млрд

Международные резервы РФ на 23 августа 2019 года составили $527,7 млрд, что на $0,7 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
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ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в странах Европы

Специалисты ВОЗ заявили о резком росте заболеваемости корью в странах Европы, сообщают "Аргументы и факты".
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Пассажиров маршрутки в Кузбассе ошпарило из-за перегрева двигателя

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Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
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До Марса не долететь без ионно-пучковых технологий, заявил учёный из ФРГ

Ионно-пучковая технология имеет огромную значимость для аэрокосмической отрасли и моделирования космических путешествий, заявил профессор Дармштадтского технического университета Германии Вольфганг Энзингер на 21-й Международной конференции по модифицированию поверхности материалов ионными пучками.
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Политика

В Крыму прокомментировали условие США о возвращении России в G8

В Крыму прокомментировали призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявившего, что Россия должна покинуть Крым, чтобы вернуться в «Большую восьмерку».
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Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов

Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
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Российского туриста насмерть сбил автобус в Болгарии

В Болгарии 82-летний турист из России погиб под колесами автобуса.
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Минюст США обвинил экс-главу ФБР в нарушении правил ведомства

Бывший руководитель ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив служебную информацию, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на доклад генерального инспектора минюста США.
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Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности

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В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

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Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
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Никита Курбанов: «Постараемся этим составом пробиться в плей-офф ЧМ»

Форвард сборной России Никита Курбанов перед стартом чемпионата мира в Китае отметил ряд проблем команды.
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Лолита заявила, что ее бывший супруг уже встретил другую женщину

Российская певица Лолита Милявская заявила, что ее бывший муж Дмитрий Иванов уже занят. Об этом она сообщила в Instagram.
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Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
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Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
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Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
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