В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.

«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы

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