Футбол
Soccer.ru«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы
|34′
Факундо Феррейра
Богдан Леднев
|54′
Артем Громов
Назарий Русин
|58′
|62′
Матиас Варгас
|66′
Серхи Дардер
Виктор Санчес
Богдан Леднев
Владлен Юрченко
|68′
|73′
Факундо Феррейра
У Лэй
|77′
Матиас Варгас
Виктор Кампусано
Назарий Русин
|78′
Филипп Будковский
Владислав Кабаев
|81′
Заря
Расстановка 4‑5‑1
30
Шевченко
18
Тымчук
20
Абу Ханна
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
80
Юрченко
21
Иванисеня
31
Русин
10
Хомченковский
22
Кабаев
13
Лопес
16
Лопес
6
Лопес
24
Калеро
17
Вила
23
Гранеро
21
Рока
4
Санчес
14
Мелендо
7
У Лэй
31
Кампусано
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
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