Футбол
Soccer.ru«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы
В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
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Здоровье
Врачи не говорят женщинам, что ГРТ может вызвать рак
На основе метаанализа 58 международных исследований ученые из Оксфорда установили, что ГРТ приводят к одному из каждых 20 случаев рака груди.
MedikForum.ru 06:07
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Советский спорт вчера в 14:11
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Транспорт
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения
Например, предлагается устанавливать камеры видеонаблюдения, которые могут распознать порядка 15 составов нарушений, в том числе такие, как повороты в запрещенных местах или езда днем без включенного ближнего света, фиксация машин, которые не уступили дорогу пешеходам.
Российская газета 07:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.
REGNUM 07:54
Политика
Между Украиной и Россией начался обмен пленными
Как пишет у себя в ФБ генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, моряки, задержанные в Керченском проливе, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб летят домой.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Шоу-бизнес
38-летняя Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом
38-летняя Дарья Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос долгое время скрывали отношения.
RuNews24.ru 03:33
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.
Интерфакс 02:16
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57
Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:28
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о войне в космосе
Nation News сообщало о том, что Трамп объявил официальное начало работы американского космического командования, которое призвано защищать ключевые интересы государства в космосе.
Народные новости вчера в 21:02
Армия и оружие
В сирийском Идлибе вводится новый режим прекращения огня
В сирийском Идлибе уже в ближайшее время начнёт действовать новый режим прекращения огня.
REGNUM 08:05
Наука
В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался
МедиаПоток 27 августа в 13:17
Авто
УАЗ начал прием заказов на внедорожник УАЗ «Патриот» с АКПП
Российские дилеры «УАЗ» начали прием заказов на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 06:53
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Театры
В Перми нашли место для нового здания театра оперы и балета
В новом здании театра планируется разместить два зрительных зала на 1300 и 800 мест.
Рифей-Пермь 07:15
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл собирается вернуться в кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
Экспресс газета 05:50
Политика
Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке
Закон об исключительном использовании украинского языка в стране вступил в силу в июле Депутат Верховной рады Антон Киссе испытал сложности с украинским языком во время заседания парламента, чем рассмешил своих коллег, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.
RT на русском 08:08
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Общество
Познер рассказал, кого считает самым талантливым тележурналистом
Журналист Владимир Познер в своем блоге назвал Леонида Парфенова самым талантливым человеком на российском телевидении.
РИА Новости 07:07
Технологии
ТНТ Premier сменил название и провел ребрендинг
Premier провел ребрендинг - от функционала до контента сайта и приложения.
Sostav.ru 07:15
Общество
Московские вокзалы застроят жильем
«Российские железные дороги» (РЖД) займутся модернизацией московских вокзалов и преобразованием прилегающих к ним территорий под бизнес-проекты и жилье.
Lenta.ru 07:53