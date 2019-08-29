Луганская "Заря" в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с "Эспаньолом" — 2:2. Дважды каталонцы выходили вперед и дважды украинцы отыгрывались.

«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и не попала в группу Лиги Европы

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