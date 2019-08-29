Футбол
Спорт-Экспресс«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и не попала в группу Лиги Европы
Луганская "Заря" в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с "Эспаньолом" — 2:2. Дважды каталонцы выходили вперед и дважды украинцы отыгрывались.
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Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru вчера в 04:55
Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета 01:32
Политика
Глава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев призвал ликвидировать госкорпорации России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:47
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 будут продаваться в ЕС без сервисов Google
Смартфоны Mate 30 китайского производителя Huawei останутся без сервисов Google.
REGNUM 04:33
Происшествия
Версию гибели 16-летней россиянки рассказали в турецкой клинике
Московский Комсомолец 12:18
Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ 16:13
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 27 августа в 07:12
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Экономика
Saudi Aramco думает провести IPO в два этапа
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco думает провести первичное размещение акций в два этапа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с планами компании.
Ведомости 12:10
Армия и оружие
Истребители РФ 18 раз за неделю поднимались на перехват
Минобороны РФ подвело итоги недели, указав на то, что за этот период российским истребителям 18 раз пришлось подняться на перехват, дабы не допустить нарушения государственной границы страны.
Экономика сегодня 19:45
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Повысить заработную плату федеральным чиновникам, работающим в регионах, предложил Владимир Путин 29 августа во время встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, сообщается в опубликованной стенограмме на сайте Кремля.
Красная весна 11:24
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Авто
Great Wall продемонстрировала пикап P-Series Pao
Китайская компания Great Wall является самым крупным автопроизводителем внедорожников и пикапов в стране.
32CARS.ru 05:57
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%
Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб.
ТАСС 08:23
Политика
В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час
В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.
Sputnik Таджикистан 07:40
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Экономика
Раскрыта дата запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию.
Lenta.ru 09:23
Общество
СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста
Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек.
Российская газета 02:07