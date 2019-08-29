Футбол
Спорт-Экспресс«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и не попала в группу Лиги Европы
Луганская "Заря" в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с "Эспаньолом" — 2:2. Дважды каталонцы выходили вперед и дважды украинцы отыгрывались.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Космос
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
Вести.Ru 14:44
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна 15:59
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
RT на русском 05:10
Здоровье
Липецким медработникам увеличат зарплату
Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь отметил, что в нашем регионе здравоохранению уделяется большое внимание.
LipetskMedia.ru 09:53
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Макрон посоветовал Зеленскому прекратить конфликт в Донбассе
Уточняется, что собеседники обсудили ситуацию в Донбассе накануне заседания участников "нормандского формата", которое намечено на начало сентября.
Московский Комсомолец 17:47
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Без жилья остаются более 30 пострадавших от пожаров семей в Забайкалье
На встрече с главой государства Осипов сообщил, что от крупномасштабных пожаров в апреле этого года в крае пострадало почти 900 человек, почти 120 семей потеряли жилье.
Интерфакс 08:13
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости 10:29
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста
В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Газета.Ru 17:36
Политика
Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины приняла постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.
ТАСС 17:50
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Экономика
«Сургутнефтегаз» впервые за три года получил убыток
«Сургутнефтегаз» получил убыток в размере 15,54 млрд руб. в первом полугодии 2019 г. после прибыли в 390 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании (данные по МСФО).
Ведомости 08:59
Политика
Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины
Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.
Известия 12:07
Политика
В Крыму ответили на условие Волкера для возвращения России в G8
В Крыму оценили слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который ранее в качестве условия возвращения России в G8 назвал «уход» Москвы с полуострова.
ТК Звезда вчера в 05:09
Хоккей
Жердев подписал контракт с клубом ВХЛ «Рязань»
Двукратный чемпион мира Николай Жердев подписал контракт с клубом Высшей лиги «Рязань».
Спорт-Экспресс 11:04
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
Коммерсантъ 17:24
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Политика
Верховная рада одобрила отставку украинского генпрокурора Луценко
Украинский парламент на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко.
Политика Сегодня 18:10
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.
РБК 16:55
Экономика
Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
Политика
Кикабидзе связал поездки в Россию с отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не ездит в Россию с выступлениями, так как у него есть гордость.
РИА Новости 14:45
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru 16:00
Игры
THQ Nordic показала, как выглядит Knights of Honor II: Sovereign
Игромания.ру 16:02