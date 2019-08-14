«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы

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Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Пассажир заснял полный полет севшего на кукурузное поле A321 Пассажирский А321 с отключенными двигателями совершил жесткую посадку в Подмосковье Самолет Аіrвиs 321 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел из аэропорта "Жуковский" в Симферополь.

Политика Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Происшествия Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.

Политика Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» Совет Госдумы обсудит 19 августа проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс».

Шоу-бизнес Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати Рэпер Тимати отметил день рождения в узком кругу – мамы Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары друзей.

Общество Назван размер справедливой зарплаты россиян Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Общество Число пострадавших от тайфуна в Японии превысило 20 человек Больше 20 человек пострадали в результате тайфуна «Кроса» в Японии. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Футбол «Порту» собирается подать в суд на «Матч ТВ» «Порту» пошел в атаку на «Матч ТВ« — Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча, — сказал Маркеш.

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Космос ВВС США сообщили о взрыве в космосе В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.

Происшествия Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию.

Происшествия Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.

Наука В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.

Интернет Microsoft призналась в прослушивании голосовых запросов пользователей Американская компания Microsoft признала, что хранила записи разговоров пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.