Футбол
«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги ЕвропыSoccer.ru 15:07
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Металлург»
Йоэль Абу Ханна
Евгений Чеберко
|4′
|15′
Иван Турицов
Дмитрий Хомченовский
|21′
|22′
Иван Турицов
Владлен Юрченко
|29′
Филипп Будковский
|45′
Владлен Юрченко
Богдан Леднев
|46′
|56′
Эвандро да Силва
Митко Митков
Назарий Русин
|68′
|82′
Кристиян Малинов
Диего Фаббрини
|87′
Жеферсон
Тони Уотт
Назарий Русин
|89′
Назарий Русин
|90′
Никита Шевченко
|90′+2′
Филипп Будковский
Владислав Кабаев
|90′+4′
Заря
Расстановка 4‑4‑2
30
Шевченко
18
Тымчук
15
Вернудуб
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
17
Леднев
21
Иванисеня
10
Хомченковский
31
Русин
22
Кабаев
30
Черниаускас
25
Альбентоса
24
Томаш
11
Занев
19
Турицов
20
Родригеш
21
Фаббрини
16
Бикел
9
Уотт
23
Митков
22
Соу
ЦСКА София
Расстановка 3‑5‑2
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Заря» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:00
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Пассажир заснял полный полет севшего на кукурузное поле A321
Пассажирский А321 с отключенными двигателями совершил жесткую посадку в Подмосковье Самолет Аіrвиs 321 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел из аэропорта "Жуковский" в Симферополь.
Обновлено в 06:13
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 15:13
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Футбол
Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому».
Обновлено в 12:15
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Политика
Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»
Совет Госдумы обсудит 19 августа проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс».
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати
Рэпер Тимати отметил день рождения в узком кругу – мамы Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары друзей.
Обновлено в 14:18
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Общество
Число пострадавших от тайфуна в Японии превысило 20 человек
Больше 20 человек пострадали в результате тайфуна «Кроса» в Японии. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Порту» собирается подать в суд на «Матч ТВ»
«Порту» пошел в атаку на «Матч ТВ« — Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча, — сказал Маркеш.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Космос
ВВС США сообщили о взрыве в космосе
В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки
Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
Обновлено в 06:10
Наука
В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина
Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено вчера в 07:44
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании голосовых запросов пользователей
Американская компания Microsoft признала, что хранила записи разговоров пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:52
Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Обновлено в 11:04